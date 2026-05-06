La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) todavía investiga el desmantelamiento de un narcolaboratorio por parte de agentes de la CIA en Chihuahua.

“Le pedimos que la Fiscalía pueda informar lo más pronto posible, cómo fue este operativo que se hizo y qué logró el operativo, si hubo incautación de drogas, si hubo detenidos, que lo pueda informar”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 6 de mayo, la mandataria recordó que el vocero de la FGR, Ulises Lara, informó que se citó a 50 personas para ser entrevistadas sobre el operativo llevado a cabo en la Sierra de Pinal, en el municipio de Morelos, en Chihuahua.

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“De acuerdo con ellos van a citar como a 50 testigos. ¿Desde cuándo están operando?, ¿bajo qué acuerdos?, ¿quién lo instruyó? Qué hay acuerdos escritos, son acuerdos de palabra. Muy importante saberlo, porque este no es un asunto de si un gobierno está trabajando para la seguridad de su pueblo. El asunto tiene que ver con la injerencia, con la presencia de agentes extranjeros o de ciudadanos extranjeros en operativos de seguridad”, dijo.

La Jefa del Ejecutivo aseguró que las autoridades de Chihuahua no pueden excusar la entrada de agentes extranjeros con que no sabían los protocolos ni conocían lo que establece la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sobre Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua, y quien presuntamente se reunió con autoridades de Estados Unidos para establecer convenios de seguridad en su estado, la mandataria expresó:

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“El alcalde fue a hacer acuerdos a Estados Unidos sobre temas de seguridad que firmaron que acordaron bajo instrucción de quién, fue una decisión personal. Entonces, qué bueno que la Fiscalía aclare más allá de si hay detenidos o no, que le corresponde a la Fiscalía solicitarlo un juez, si es que considera que hay un delito, es muy importante que el pueblo de México sepamos qué acuerdos hay”.

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