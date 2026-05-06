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La presidenta previó reunirse con la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, ante el caso de los señalamientos de Estados Unidos a , quien pidió licencia.

En su conferencia mañanera de este miércoles 6 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que depende del senador morenista si pide licencia, también ante los señalamientos de Estados Unidos.

“Sí (voy a recibir a la gobernadora). No nos hemos puesto de acuerdo de cuándo, pero por supuesto hay que seguir ayudando al pueblo de Sinaloa y a la gobernadora interina que nombró el Congreso”, dijo.

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Sobre la licencia de Inzunza, mencionó que depende de él: “Imagínense que yo ande decidiendo si él pide licencia o no (...) Es un asunto de ellos, no es un asunto de la Presidenta”.

Señaló que la acusan de ser “autoritaria” y de ser “del presidencialismo de la época de las calandrias griegas”.

em/apr

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