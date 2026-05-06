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(MC), gobernador de Nuevo León, felicitó y respaldó a la presidenta por su discurso de ayer en Puebla en donde advirtió que ninguna potencia extranjera dirá a los mexicanos cómo nos gobernamos, pues es un pueblo que ama su libertad y soberanía y que está dispuestos a defenderla.

En enlace a la conferencia de prensa matutina presidencial para informar de la entrega de vivienda popular, el gobernador regiomontano dijo:

“Permita felicitarla por el gran discurso del día de ayer, gran discurso y gran evento”.

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El agradeció al gobierno federal la construcción de vivienda popular en esa entidad, y destacó la construcción de la empresa Volvo en Ciénega de Flores, en la que en un inicio se contratará a mil personas y en dos años a dos mil.

“Es la importancia de que haya vivienda cerca a demás muy bonito. Es una gran oportunidad para seguir creciendo de manera sostenida”, dijo.

El gobernador de Nuevo León también agradeció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) permita la construcción 30 escuelas y cinco preparatorias: "También para que estén en estas colonias. Escuelas de primera calidad para los hijos de los trabajadores”.

“Decirle que cuenta con Nuevo León. Estamos muy agradecidos”, agregó.

apr

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