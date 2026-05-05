La dirigenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y "figura central de la nostalgia imperial de la ultraderecha", a México.

"Quien llega portando la arrogancia de la ultraderecha española haría bien en recordar-antes de abrir la boca para darnos lecciones- que este suelo fue escenario de uno de los crímenes más atroces de las historia universal: la conquista perpetrada por Hernán Cortés", recriminó a través de un comunicado.

Además, la dirigencia nacional del partido oficialista acusó que la visita de la política española es una "provocación e injerencia".

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"Frente a la nostalgia colonial, respondemos con soberanía. Aquí decide el pueblo, no la ultraderecha extranjera", escribió en redes sociales.

Ariadna Montiel afirmó que la visita no es una sorpresa ni un gesto de amistad. Refirió que la llegada de Ayuso no es para conocer la grandeza de México o para estrechar lazos de cooperación.

"Viene abonar el proyecto de la ultraderecha transnacional: esa red de actores políticos que trabaja de manera coordinada para intentar desestabilizar gobiernos progresistas, horadar legitimidades democráticas y exportar un modelo de odio disfrazado de libertad", dijo.

"Entre 1919 y 1521 desbordaron sobre los pueblos originarios de Mesoamérica una violencia sistemática de exterminio, esclavización, saqueo y destrucción cultural que hoy, con toda precisión histórica, nombramos genocidio".

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