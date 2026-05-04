La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso lanzó críticas a modelos que, a su juicio, frenan la iniciativa individual y el crecimiento.

Ante representantes reunidos en la Cámara de Comercio española en México, subrayó que “el sector público y el privado tienen que ir de la mano”, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de lo que calificó como una “malentendida igualdad”.

Díaz Ayuso insistió en que la diversidad individual debe reflejarse en las oportunidades: “Cuando todo esté igualado, malo, porque no hay dos personas iguales (…) Cada uno somos único e insustituible y cada uno, por tanto, tiene que encontrar sus opciones en la vida”.

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Durante su intervención, defendió la importancia de incentivar la actividad económica y el emprendimiento como base para sostener servicios públicos esenciales.

Reiteró su apuesta por un equilibrio entre el sector público y el privado, señalando que el funcionamiento adecuado depende de que ninguno predomine de forma excesiva, y enmarcó esta visión en la defensa de la igualdad de oportunidades ante la ley.

Por otro lado, sin mencionar directamente a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, Ayuso criticó a ciertos liderazgos políticos: “Hay quienes especialmente con sus discursos gustan de multiplicar la pobreza para después criticar a la riqueza (…) o para provocar una lucha de clases”.

Díaz Ayuso, en un encuentro informativo con un centenar de empresarios e inversores en México. (04/05/26) Foto: Comunidad de Madrid

Asimismo, defendió un modelo enfocado en la generación de riqueza, donde las decisiones económicas no recaigan en el Estado, sino en el libre mercado, bajo un sistema de reglas justas que permitan un reparto equilibrado.

En materia social, marcó una línea entre quienes deben recibir apoyos y quienes no: “Las subvenciones tienen que estar para el que no puede, no para el que no quiere”, puntualizando que estas deben dirigirse a “niños, mayores, personas con alguna discapacidad, personas que lo han perdido todo”.

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Finalmente, alertó sobre los riesgos de una sociedad que desincentiva el esfuerzo: “Cuando ya no compensa hacer cosas, ahí es cuando viene la verdadera decadencia (…) Quitarle las ganas a la gente es facilísimo”.

Y concluyó con una advertencia sobre la dependencia del Estado: “No te muevas, no hagas (…) que el estado, yo te arreglo, yo te lo doy y cuando uno se da cuenta se ha despojado de su propia voluntad”.

Estas declaraciones se producen en medio de tensiones recientes con el gobierno federal mexicano, en un contexto donde el discurso económico y el papel del Estado siguen siendo eje de debate entre distintos modelos de gobernanza.

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