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La presidenta de la Comunidad de Madrid, , iniciará este domingo 3 de mayo, una visita institucional a México con una agenda centrada en encuentros económicos, políticos y culturales, así como una ceremonia honor a Hernán Cortés.

¿Cuándo y dónde será la visita de Isabel Díaz Ayuso a México?

El viaje, que se desarrollará del 3 al 12 de mayo, contempla actividades en , Monterrey, Aguascalientes y la Riviera Maya, donde la mandataria buscará reforzar vínculos con actores empresariales y autoridades locales.

Según la información compartida en la página de la comunidad, durante su estancia, Díaz Ayuso sostendrá encuentros con empresarios, organizaciones económicas e inversores mexicanos, además de reuniones con compañías como CEMEX y .

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Díaz Ayuso recibirá Medalla y participará en ceremonia por Hernán Cortés

En el plano institucional, tiene previsto recibir la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes, así como las Llaves de la ciudad por parte del Cabildo local, junto con un reconocimiento por su defensa de la Hispanidad.

La política conservadora participará en un almuerzo con gobernadores de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato, así como con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

La agenda incluye actividades académicas con estudiantes de la Universidad de la Libertad y del Instituto Tecnológico de Monterrey, así como su participación en el Día de Madrid dentro de la Feria Nacional de San Marcos, donde la comunidad española es invitada de honor.

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Además, la presidenta asistirá a un acto en honor a Hernán Cortés en la Catedral Metropolitana, acudirá a la Gala de los Premios Platino de Cine en Riviera Maya y visitará la Basílica de Guadalupe, entre otros compromisos.

Este será el segundo viaje institucional de Díaz Ayuso a México, tras el realizado en abril de 2024, y forma parte de su agenda internacional de 2026, que ya incluyó visitas a Estados Unidos y Bélgica.

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gs/bmc

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