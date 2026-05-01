Más Información
Ningún gobierno extranjero puede entrar a nuestro territorio: Sheinbaum; aquí se topan con principios y el pueblo de México, dice
Cae en Sinaloa el hijo de "El Balta" Díaz, exconsuegro de "El Mayo" Zambada; fue arrestado en una taquería de Ahome
Caso Rocha: No hay elementos para detención de funcionarios acusados, dice FGR; pide a EU ampliar información
Ferroviaria Canadian Pacific Kansas City demanda a México; acusan que proyecto de trenes de pasajeros afecta sus inversiones
Sheinbaum designa a Columba López como secretaria de Agricultura; Berdegué defenderá al campo mexicano rumbo a revisión del T-MEC
"Nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía"; claves en mensaje de la FGR por caso Rocha
Rubén Rocha ingresa a la lista de EU de políticos señalados por narcotráfico; comparte registro con estos exfuncionarios
Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración
Delgado respalda a Ariadna Montiel rumbo a dirigencia de Morena; "su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, iniciará este domingo 3 de mayo, una visita institucional a México con una agenda centrada en encuentros económicos, políticos y culturales, así como una ceremonia honor a Hernán Cortés.
¿Cuándo y dónde será la visita de Isabel Díaz Ayuso a México?
El viaje, que se desarrollará del 3 al 12 de mayo, contempla actividades en Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y la Riviera Maya, donde la mandataria buscará reforzar vínculos con actores empresariales y autoridades locales.
Según la información compartida en la página de la comunidad, durante su estancia, Díaz Ayuso sostendrá encuentros con empresarios, organizaciones económicas e inversores mexicanos, además de reuniones con compañías como CEMEX y Alsea.
Lee también Presidenta de Madrid niega que la asesore Felipe Calderón, expresidente de México; critica a Sheinbaum por querer "enfrentarlo todo"
Díaz Ayuso recibirá Medalla y participará en ceremonia por Hernán Cortés
En el plano institucional, tiene previsto recibir la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes, así como las Llaves de la ciudad por parte del Cabildo local, junto con un reconocimiento por su defensa de la Hispanidad.
La política conservadora participará en un almuerzo con gobernadores de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato, así como con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
La agenda incluye actividades académicas con estudiantes de la Universidad de la Libertad y del Instituto Tecnológico de Monterrey, así como su participación en el Día de Madrid dentro de la Feria Nacional de San Marcos, donde la comunidad española es invitada de honor.
Lee también Díaz Ayuso rechaza pedir perdón a México por la conquista; atribuye abusos a aztecas y defiende legado de España
Además, la presidenta asistirá a un acto en honor a Hernán Cortés en la Catedral Metropolitana, acudirá a la Gala de los Premios Platino de Cine en Riviera Maya y visitará la Basílica de Guadalupe, entre otros compromisos.
Este será el segundo viaje institucional de Díaz Ayuso a México, tras el realizado en abril de 2024, y forma parte de su agenda internacional de 2026, que ya incluyó visitas a Estados Unidos y Bélgica.
Casa Blanca considera “terminada” la guerra con Irán; la amenaza que el país persa representa "sigue siendo significativa”, dice
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
gs/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]