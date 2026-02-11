Más Información
Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer
Continúa baja de Vicealmirante Roberto de la Marina tras acusación de liderar red de huachicol; juez niega amparo
Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas
"Que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona"; madre de Roberto, motociclista arrollado y muerto en Iztapalapa, exige justicia
A través de sus redes sociales, el senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, respondió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, luego que comparó a México con un narcoestado impuesto por "dictadores de ultra izquierda".
"La señora Díaz Ayuso haría bien en informarse antes de hablar de México. Ya quisieran en Madrid tener una gobernante como la compañera presidenta Claudia Sheinbaum y no una fascista y traidora al pueblo de Madrid como la señora Díaz Ayuso", declaró.
La comparación vino de un video que hizo la dirigente madrileña emitido en la residencia del presidente Trump, Mar-a-Lago, durante The Hispanic Prosperity Gala, un evento dedicado a conmemorar los 250 años de relación estadounidense y comunidades hispanas.
Lee también Noroña señala que existen presiones de EU a la 4T; advierte que tropas no deberían ingresar a México "ni a sembrar arbolitos"
¿Qué dijo Isabel Díaz Ayuso sobre México?
Díaz Ayuso aprovechó su intervención para hablar a favor de Estados Unidos por su lucha “en defensa de la verdad, la historia y un futuro lleno de oportunidades” y criticar abiertamente los gobiernos de México, Cuba y Nicaragua.
"Que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados", expresó durante su participación.
El senador mexicano defendió a la Mandataria mexicana y sostuvo que las declaraciones de la presidenta madrileña representan una falta de respeto al pueblo mexicano y a sus instituciones democráticas.
Lee también Embajada de México en EU desmiente envío de petróleo a Cuba de manera clandestina; cubanos convocan a acopio de víveres en el Zócalo
Hasta el momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha respondido a los señalamientos del senador mexicano.
Julio Scherer acusa a Jesús Ramírez de nexos con el "rey del huachicol"; se le investiga en EU por lavado de dinero, afirma
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
gs/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]