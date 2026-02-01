Este domingo, Adán Augusto López Hernández le dijo adiós a su encargo como coordinador de Morena en el Senado de la República, para enfocarse en labores políticas rumbo a los comicios intermedios de 2027.

El legislador, quien mantendrá su curul y no pedirá licencia, ha protagonizado el último año una serie de escándalos mediáticos y acusaciones que han “desgastado” su figura dentro del oficialismo.

Poco antes de culminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto fue una de las “corcholatas” predilectas para suceder al tabasqueño en la silla presidencial. Ahora, en contraste, su permanencia en Morena podría generar quiebres dentro del partido, de acuerdo con Javier Oliva Posada, doctor en Ciencias Políticas, y Mauricio Alfaro, politólogo del ITAM, especialistas consultados por EL UNIVERSAL.

El origen de las “corcholatas”

“Yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo, esa es la regla, la gente va a decidir en su momento de forma libre y democrática” dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del 12 de julio de 2021 desde Villahermosa, en su natal Tabasco. Seguro de la continuidad de su llamada Cuarta Transformación, incorporó desde entonces el término “corcholata” en las mañaneras para referirse a políticos de Morena con aspiraciones a sucederlo en la silla presidencial.

Los primeros nombres destacables para ese proceso fueron el entonces canciller Marcelo Ebrard Casaubón; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el senador Ricardo Monreal Ávila. Pronto se sumarían dos perfiles más: Gerardo Fernández Noroña, quien era vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados y Manuel Velasco Coello, legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exgobernador de Chiapas.

El 26 de junio de 2023, López Obrador defendió a todas las “corcholatas”, al venir de un mismo movimiento y ser “precursores de la lucha” de transformar México. “¡Qué bien que hay coincidencias [con las “corcholatas”]! ¿Cómo no voy a tener coincidencias con todos los que están participando? Todos son mis hermanos; tengo cinco hermanos y una hermana”, expresó en Palacio Nacional.

El eventual triunfo de Sheinbaum fue claro: Morena informó el 6 de septiembre de 2023 que la exjefa de Gobierno se convertía en virtual precandidata tras haber obtenido el mayor porcentaje en cinco encuestas realizadas, con 10 puntos de diferencia sobre Ebrard, segundo puntero en el oficialismo.

Este 2025, sin embargo, se convirtió en el año del desgaste de las “corcholatas” perdedoras. Este es un recuento de cómo algunos nombres clave del oficialismo pasaron el primer año de gobierno de Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum al ganar la encuesta de Morena el 6 de septiembre de 2023. Foto: Diego Israel/ EL UNIVERSAL

El cártel que “barrió” con Adán Augusto

El doctor Javier Oliva Posada, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, comentó en entrevista que tras el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, ciertos perfiles morenistas “se han visto expuestos a asuntos no solamente mediáticos, sino a temas que ameritan una investigación penal”.

El 12 de julio de este año se giró una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “Comandante H”, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López en la entidad. Señalado de ser el cabecilla del cártel “La Barredora”, fue detenido en Paraguay en septiembre y trasladado poco tiempo después a territorio nacional, donde continúa preso en El Altiplano.

Ante esto, el coordinador morenista se ha dicho “tranquilo y sin preocupaciones” por lo que “El Abuelo” pueda revelar ante las autoridades. “Lo más importante es que se esclarezca la verdad. Quien tenga responsabilidades tendrá que pagarlas”, expresó ante medios de comunicación en el Senado el 17 de septiembre.

El politólogo Mauricio Alfaro coincidió en que la imagen de Adán Augusto difícilmente mejorará, ya que los escándalos que ha protagonizado le han traído un costo político muy alto, así como presuntas inconsistencias en sus ingresos ante la autoridad fiscal.

Conferencia de prensa de Adán Augusto en la Jucopo, este 29 de septiembre del 2025. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Noroña, el más “aislado” políticamente

Alfaro señaló que aunque en Gerardo Fernández Noroña no recaen cargos sobre nexos con el crimen organizado, “ha tenido un mal desempeño y una actitud agresiva cuando se le cuestiona algo como funcionario”.

El académico Oliva Posada aseveró que Noroña inició bien y de manera institucional su encargo como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Sin embargo, indicó que durante el transcurso del año fue volviéndose más propenso a “conductas polarizantes”.

Ambos expertos descartaron que Noroña pueda retomar sus aspiraciones presidenciales en las elecciones de 2030, pues aunque faltan cuatro años y medio para ese proceso, el ahora morenista “no tendrá respaldo político de grupos importantes” para llegar a la titularidad del Ejecutivo porque “políticamente hablando es el más aislado: no se le ve con grupos, no se le ve articulando organizaciones”.

“La figura de Adán Augusto López Hernández, junto con la de Fernández Noroña, son las que más desgaste acusan, evidentemente. Podrían generar algún problema hacia el interior [del partido]. Incluso varios importantes líderes de Morena han pedido que se les investigue y sancione”, añadió Javier Oliva.

Recordó que mujeres morenistas han condenado expresiones misóginas del expresidente del Senado, como el caso de Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, quien el pasado 25 de noviembre le hizo un llamado a conducirse con mayor empatía, después de que Noroña llamó “fascista” a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.

Este 2025, el senador de Morena, antes del PT, desató polémica por distintas declaraciones emitidas en sus videocharlas diarias para Facebook. Cuando se hizo público el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en marzo, dijo que el tema se usaba como golpeteo mediático contra el gobierno federal. “Hay 200 zapatos ahí, sí. ¿Pero quién dice que son de personas desaparecidas, que lo que se viene contando es cierto?”, cuestionó.

El lunes 25 de agosto, el portal Eme Equis reveló que el legislador cuenta con una propiedad de mil 201 metros cuadrados en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos. Tras difundirse esto, Fernández Noroña acusó ser víctima de una campaña de calumnias de la derecha y declaró que el inmueble se pagaba a crédito, “producto de su trabajo”.

Gerardo Fernández Noroña, senador del grupo parlamentario Morena durante sesión ordinaria en la Cámara de Senadores el pasado 19 de noviembre de 2025. Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro

Ebrard, en la carrera

Javier Oliva Posada reconoció que Marcelo Ebrard ha mantenido un perfil institucional y más profesional, comparado con el resto de políticos de Morena. “Viene de ser secretario de Relaciones Exteriores y ahora es secretario de Economía, encargado de las negociaciones directamente del Tratado de Comercio [entre México, Estados Unidos y Canadá]”, resaltó.

El experto destacó que Ebrard ha asumido una actitud apegada a los lineamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que desde su punto de vista “en términos de desempeño político, es el que sin duda ha entregado mejores cuentas”.

Mauricio Alfaro expresó que el secretario de Economía es el único perfil con liderazgo y que de obtener resultados favorables en la negociación comercial con la administración de Donald Trump, “podrá desarrollar aún más la plataforma política que ya tiene”.

En el transcurso de 2025, EL UNIVERSAL dio a conocer que la cobertura del Ejecutivo federal estuvo marcada por principales ejes temáticos: la seguridad pública, la economía, la relación con Estados Unidos y los proyectos de innovación tecnológica.

En este panorama, integrantes del gabinete presidencial como Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard se han visto beneficiados en percepción ciudadana. El titular de Economía, particularmente, destacó por estrategias diplomáticas frente a los constantes amagos arancelarios de Donald Trump.

Aunado a ello, su participación en foros empresariales y encuentros con representantes estadounidenses le permitieron reforzar la narrativa de que la economía mexicana busca capitalizar la relocalización de empresas globales, de acuerdo con análisis de reputación mediática elaborados por este diario en los meses de marzo y septiembre.

“En la vida como en la política es muy difícil vaticinar con precisión el futuro, pero en los demás no veo que exista posibilidad”, concluyó el también experto en Seguridad, Javier Oliva.

Marcelo Ebrard durante su participación en Council of the Américas (COA), 2025 Latin American Cities Conferences. Foto: Cortesíad/ Secretaría de Economía

Monreal, “una figura desgastada”

Sobre el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, el académico del ITAM consideró que “en ningún sentido es un perfil idóneo” para representar al partido.

“Monreal y toda la familia Monreal, con sus cargos en la administración pública, representan todo lo que no quiere representar Morena en el discurso oficial que dice que hay que acabar con la corrupción, con el nepotismo y con los privilegios”.

Subrayó que además de ser una “figura desgastada”, también ha protagonizado escándalos políticos y críticas por favorecer a sus parientes, como cuando su hija, Catalina Monreal, buscó ser alcaldesa de la Cuauhtémoc.

“La Presidenta, incluso López Obrador, saben perfectamente quién es Ricardo, y estoy seguro de que no es ni buen candidato ni será un aspirante serio a la Presidencia de la República”, añadió.

Por otro lado, el doctor Javier Oliva Posada indicó que el coordinador morenista durante 2025 fue un legislador con un papel “más institucional y menos protagónico”.

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena, durante su intervención en la conferencia el pasado 16 de octubre de 2025. Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

Manuel Velasco, un perfil muy bajo

Referente a Manuel Velasco, actual coordinador del Partido Verde en el Senado de la República, Mauricio Alfaro dijo que su adición al proceso de selección de candidato para el oficialismo fue “resultado de un pacto de una alianza” entre partidos.

“Difícilmente veo a una persona militante del Partido Verde aspirando a la Presidencia. Al final del día es un partido satélite, es decir, que le sirve a Morena para pasar cierta legislación relevante. Seguramente tendrán un rol relevante ahora que se intenta aprobar la reforma electoral, pero no va a pasar de ahí”, sostuvo.

Mencionó que este grupo político seguirá jugando a favor de cualquier fuerza hegemónica, “porque en su momento participó con el PRI, cuando era relevante a nivel nacional; también ha estado con el PAN y ahora con Morena”.

Oliva Posada aseguró que Manuel Velasco se ha desempeñado con un perfil muy bajo. “En este momento no tengo registrado ningún evento donde él se haya visto involucrado en un escándalo mediático”, agregó.

Manuel Velasco, coordinador de la bancada de senadores del Partido Verde, durante su discurso inaugural de la reunión plenaria de su partido el 26 de agosto de 2025. Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro

“Corcholatas” no dañarían figura presidencial... pero sí a Morena

El doctor en Ciencias Políticas descartó que estos perfiles de Morena y aliados puedan dañar la figura presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, pero reiteró que sí podrían generar quiebres internos en el Movimiento de Regeneración Nacional. “Fricciones que, naturalmente, se ven en todos los partidos políticos”, complementó.

Señaló que lo más aconsejable es que tengan una actitud más institucional y apegada a los lineamientos de su programa de gobierno.

Finalmente, Alfaro respondió que a Sheinbaum le conviene no manifestarse públicamente en contra de ninguno de estos personajes, que además son cabezas de partido.

“Por un lado, para seguir impulsando su agenda legislativa y sus prioridades políticas, además de no generar enemigos. Sin embargo, cualquier escándalo que pueda generarse [alrededor de estos personajes] sobre corrupción, impunidad y otro tipo de delitos, sí juega en contra de Claudia Sheinbaum, porque al final ella no solo es el rostro del país, sino también el rostro del partido”, concluyó.

Ambos expertos enfatizaron que consideran despectivo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se haya referido a estos políticos como “corcholatas” durante todo el proceso de encuesta a nivel nacional para definir al sucesor de su movimiento, ya que esta palabra “no refleja la integridad de una persona con un plan de gobierno”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó la conferencia del pueblo en el salón Tesorería de Palacio Nacional el 10 de diciembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

