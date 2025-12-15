Más Información

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Caso Uruapan impulsa a García Harfuch

La mañanera de Sheinbaum, 15 de diciembre, minuto a minuto

México, con 80% de las operaciones en efectivo; a nivel de Irak

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

En el marco del , Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), presentó el que fue aprobado por el Congreso con una serie de ajustes, cuyo objetivo es proteger 350 mil empleos en el país.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, Ebrard señaló que “no hay piso parejo” en algunas industrias.

Explicó que se tiene la demanda de la industria textil y del vestido; la industria del calzado; la industria del acero; y la industria automotriz “que es donde estamos yendo más afectaciones al empleo”: “No porque no puedan competir, sino porque se están recibiendo productos con precios de bajo de los precios de referencia internacional. Es decir, no hay piso parejo”.

“350 mil empleos vamos a proteger. No buscamos dañar a ningún país en específico no tiene diseño geopolítico, es diseño comercial y económico. Económico, protección de empleos; comercial, los productos en donde vemos que hay una competencia desventajosa para la industria mexicana.

Se debe remendar la desventaja: Ebrard

En el Salón Tesorería mostró que hay un .

“Se busca proteger nuestra industria en relación a cualquier abuso que haya de una empresa o de otros lugares”, dijo al mencionar que se tiene acuerdos comerciales con Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Colombia, Chile y Vietnam.

Expuso el titular de la SE que no se cuenta con con Rusia, Core del Sur, China, India, Indonesia, Brasil, Tailandia, Ucrania y Turquía.

Refirió que con “piso parejo” no sería justificado aplicar un arancel, pero cuando el piso está disparejo “tienes que remedar esa desventaja o esa injusticia”.

Destacó acciones del Plan México como elevar el 15% de contenido nacional en las cadenas productivas; reemplazar insumos que necesitamos para poderlos desarrollar aquí; sustituir importaciones en algunos casos; reforzar la ; elevar la inversión nacional hasta el 25% del PIB; y generar 1.5 millones de pesos.

“México no establece aranceles a un país, el objetivo no es cobrar más respecto a un país que fabrica cierto producto (...) Nosotros no le cobramos a un producto porque se hizo en un país, lo que hacemos es poner un arancel para proteger la industria en México, no importa en qué país se produzca”, recalcó.

Indicó que la encabezó un diálogo muy importante con distintas cámaras y se habló con los diferentes países que están incluidos en esta medida, principalmente de Asia. Señaló la modificación del paquete en 17 sectores.

Los cambios mayores, señaló, fueron autopartes porque las empresas dijeron no tener cómo reemplazarlo.

También expuso avances de los polos de desarrollo para el bienestar que inician obras algunos en el primer trimestre de 2026.

Ebrard añadió que el Plan México, en sus diferentes contenidos, “está en tiempo y forma”: “Estamos conforme a lo previsto en los rubros”.

El secretario de Economía indicó que México tiene 14 tratados, y refirió que hay comercio con más de 100 países.

