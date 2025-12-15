La descentralización de las secretarías federales “para impulsar el desarrollo equilibrado en todo el país” fue una de las promesas incumplidas del expresidente Andrés Manuel López Obrador que, a diferencia de la implementación de los programas sociales o los proyectos de infraestructura, no fue adoptada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El objetivo del político tabasqueño era reubicar 32 dependencias y entidades de la administración pública federal; sin embargo, al término de su gobierno solamente siete instituciones fueron trasladadas y lo hicieron de manera parcial.

Además, nunca hubo intención real de destinar recursos para alcanzar dicho objetivo, y se tiene cuenta de que únicamente se invirtieron 39 millones 784 mil pesos.

“Ya no se pudo”, reconoció López Obrador el jueves 11 de enero, a nueve meses de finalizar su mandato, bajo el argumento de que la pandemia de Covid-19 impidió continuar con esa labor.

“Una de las cosas que tenemos pendiente es lo de la descentralización. Nos afectó bastante la pandemia, como en otros casos, y ya no se pudo”, indicó.

En atención a una solicitud de información de EL UNIVERSAL, la Oficina de la Presidencia de la República confirmó que la Titular del Ejecutivo decidió no dar continuidad a la descentralización.

En el oficio de respuesta a la solicitud 341000100069025, formulada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se adjuntó la versión estenográfica de la conferencia mañanera del 13 de diciembre de 2024, en la que la Mandataria puntualizó:

“La descentralización también requiere sus recursos, porque no solamente es el edificio, sino el apoyo a la gente que se va a mover. Entonces, por el momento no tenemos contemplada esta descentralización, pero iremos viendo también en el sexenio”.

Cuando el expresidente López Obrador anunció su propuesta de descentralización, explicó que el objetivo era garantizar “piso” parejo para todos los estados de la República, lo que fue bien recibido por los gobernadores.

“¿Qué se quiere con la descentralización y con otras acciones? Que todo el territorio nacional pueda crecer parejo. No es justo, ni recomendable, que la inversión pública o la privada se concentre sólo en algunas regiones del país, y se quiere que haya inversión en todo el país, por eso la descentralización del gobierno”, explicó.

López Obrador señaló que regiones como el Bajío, Quintana Roo, la Riviera Maya y algunas ciudades fronterizas tienen crecimiento de 5%, 6%, 8%, pero hay entidades en el país, como Campeche y Tabasco, que decrecen, es decir, están debajo de cero.

A pesar de ello, el gobierno anterior nunca contempló recursos exprofeso para implementar dicha estrategia. Solamente siete dependencias lograron su reubicación parcial y todas lo hicieron a través de la prestación de edificios en comodato.

La Secretaría de Bienestar se reubicó parcialmente en Oaxaca. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

La Secretaría de Energía, que se trasladó a Villahermosa, Tabasco, aclaró a este diario que siempre mantuvo su sede en la Ciudad de México y sólo se implementaron oficinas en Tabasco para vigilar la obra de la refinería Olmeca, en Dos Bocas: “El traslado total se trata de un acto futuro e incierto”.

La Secretaría de Salud nunca ofreció detalles de su traslado a Acapulco de Juárez, en Guerrero, pero reportó que consiguió un inmueble en comodato por seis años y gastó 32 millones para la instalación de oficinas.

La Secretaría de Cultura consiguió un edificio en Tlaxcala que recibió en comodato, en donde trabajan 65 personas, mientras que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) reportó su reubicación a Mazatlán, Sinaloa; sin embargo, datos oficiales señalan que dicha comisión se creó el 5 de julio de 2001 y su sede central está en esa entidad, motivo por el que no hubo ninguna mudanza.

También se reubicaron parcialmente la Secretaría de Bienestar a Oaxaca, Oaxaca; Ganadería, a Guadalajara, Jalisco; Minería, a Chihuahua, Chihuahua, y Conagua, a Xalapa, Veracruz. En estos casos sólo hubo traslado de oficinas directivas, pues el personal siguió operando en la Ciudad de México.

Algunas dependencias informaron que nunca hubo intención de asignar recursos para concretar la descentralización.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) buscó trasladarse a San Luis Potosí, e incluso consiguieron el préstamo en comodato de un inmueble de 7 mil 457 metros cuadrados, pero nunca se concretó por falta de recursos.

“Se tiene presente el compromiso de descentralizar el gobierno; no obstante, la movilización de la secretaría a un estado implica un impacto presupuestal en materia de mudanzas y arrendamientos, por lo que no ha resultado propicia”, señala la respuesta a una solicitud realizada 10 días antes de que concluyera el gobierno de López Obrador.

La Secretaría del Trabajo sí erogó, de sus propios recursos, 7 millones de pesos para el arrendamiento de un edificio en el centro de León, Guanajuato, y operaron de manera parcial a partir del 31 de julio de 2024; sin embargo, ahora se desconoce si se terminaron de reubicar o desistieron de ello.

La Secretaría de Turismo indicó que a lo largo del sexenio visitaron inmuebles y se hizo un mapeo y planeación a fin de mudarse a Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero nunca hubo fecha para el traslado.

Aduanas también confirmó que no avanzó el proceso de traslado a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Nacional Financiera expuso que reubicó su dirección regional noreste a Torreón, Coahuila, para lo cual inauguró una oficina el 26 de septiembre de 2019, erogando 784 mil pesos, pero explicó que “no fue factible concretar el traslado por temas de la operación de los procesos de negocios y operativos de Nafin”.

Las dependencias que se quedaron tal como estaban son Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se trasladaría a Mérida, Yucatán; Economía, que se iría a Monterrey, Nuevo León; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a Ciudad Obregón, Sonora; la Secretaría de la Función Pública, a Santiago de Querétaro, Querétaro; la Secretaría de Educación Pública, a Puebla, Puebla; Trabajo y Previsión Social, a León, Guanajuato; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a Pachuca, Hidalgo, y la Secretaría de Turismo, a Chetumal, Quintana Roo.

Por lo que hace a las entidades que tampoco se reubicaron son Banobras, a Cuernavaca, Morelos; la Comisión Federal de Electricidad, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la Conafor, a Durango, Durango; Conahcyt, a La Paz, Baja California Sur; la Conade, a Aguascalientes, Aguascalientes; Fonatur, a Bahía de Banderas, Nayarit; el IMSS, a Morelia, Michoacán; el INM, a Tijuana, Baja California; Inapesca, a Mazatlán, Sinaloa; el Infonavit, a Toluca, Estado de México; el ISSSTE, a Colima, Colima; Nafin, S.N.C., a Torreón, Coahuila; Pemex, a Ciudad del Carmen, Campeche, y las oficinas del SAT, que serían trasladadas a Mexicali, Baja California.