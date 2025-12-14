La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó al ultraderechista José Antonio Kast, quien resultó electo en los comicios presidenciales que se realizaron este domingo en Chile.

“Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile”, escribió la presidenta Sheinbaum en sus redes sociales.

En su mensaje, confió en que ambos gobiernos seguirán trabajando de manera coordinada “por el bien de nuestros países y de la región”.

Lee también Alito Moreno felicita a José Antonio Kast, presidente electo de Chile; “viva la democracia”, dice

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, pronuncia un discurso este domingo 14 de diciembre de 2025, en Santiago, Chile. Foto: EFE/ Elvis González

Kast se impuso como virtual presidente electo de Chile tras derrotar por un amplio margen de casi 20 puntos a la candidata izquierdista Jeannette Jara Román, con más del 95% de los votos escrutados por el Servicio Electoral.

Jara Román reconoció que los resultados no favorecían a su candidatura y se comunicó con el presidente electo para “desearle éxito por el bien de Chile”, según informó en sus redes sociales.

“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, expresó la izquierdista.

Lee también Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

El actual presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font, se comunicó con José Antonio Kast para presentar sus felicitaciones ante el triunfo obtenido en las urnas por la gran responsabilidad que “hay que asumir con mucho cariño, humildad y por supuesto, trabajo”.

“Siempre estaré a disposición para colaborar con los destinos de nuestra patria, partiendo por la reunión a la que lo he invitado mañana lunes a las 11:30 hrs, aquí, en el Palacio de La Moneda”, añadió Boric.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em