La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió este domingo que visitó el lugar de entrenamiento de la boxeadora juarense Diana “La Bonita” Fernández, campeona mundial y referente del boxeo femenil en el país.

En la publicación, la mandataria explicó que durante la mañana se dio “un tiempito” para acudir al espacio donde entrena la pugilista originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, a quien reconoció por su disciplina, constancia y trayectoria deportiva.

Diana Fernández, de 31 años, es campeona mundial en la categoría supermosca y ha construido su carrera desde el norte del país, convirtiéndose en un símbolo de esfuerzo y perseverancia.

“Su disciplina y constancia deben ser ejemplo para todas y todos”, escribió la presidenta en el mensaje que acompaña el video.

El video muestra a Sheinbaum dialogando con la boxeadora y observando parte de su entrenamiento, pero también haciendo algunas técnicas del boxeo como parte del entrenamiento.

"Las mujeres podemos ser, lo que queremos ser", dijo Sheinbaum. Mientras que la pulguista le dijo a la presidenta: "Un gran ejemplo para mí".

La visita también ocurre en un contexto en el que el gobierno federal ha reiterado su interés por impulsar el deporte como una herramienta de transformación social, prevención de la violencia y promoción de estilos de vida saludables, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

