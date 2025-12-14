Más Información

Harfuch anuncia traslado de 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales; su permanencia implicaba riesgos, señala

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

Marcha de la Generación Z este 14 de diciembre; sigue aquí el minuto a minuto

Video capta 10 minutos del ataque en Bondi Beach; gritos y disparos marcan tiroteo que dejó 16 muertos

Toluca vs Tigres: Horario y canales para ver la Gran Final del Apertura 2025; hoy, domingo 14 de diciembre

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó los detalles sobre el caso de "El Limones", jefe de plaza y operador financiero de una célula delictiva relacionada con extorsiones a comerciantes y ganaderos de la zona.

En conferencia del , este 14 de mayo, el titular de la SSPC mencionó que en seguimiento a las investigaciones, la UIF bloqueó cuentas a personas de su círculo cercano y de empresas con diferentes giros.

Al ser cuestionado sobre si se está investigando la relación del diputado con "El Limones", líder del grupo delictivo "Los Cabrera" y la CATEM, García Harfuch declaró que la investigación inicial empezó por denuncias específicas por extorsión "que no están vinculadas a ningún sindicato, es una extorsión directa, desde cobrarle a empresarios y agricultores".

Explicó que hay varios delitos que se investigan, pero ninguno relacionado con un sindicato o algún vínculo político, salvo su relación con "Los Cabrera".

"Lo tenemos vinculado es con una célula criminal que opera en Durango, Coahuila, apodada Los Cabrera. Este sujeto ha mencionado que tiene un vínculo y que trabaja directamente para un líder delincuencial de esta organización", detalló el titular de la .

García Harfuch enfatizó que de momento no existe relación entre Pedro Haces y "El Limones".

