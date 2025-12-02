Este martes 2 de diciembre, diputados de Morena se confrontaron por la recepción del rabino israelí, David Yosef, en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Fue el legislador guinda, Manuel Vásquez Arellano, quien denunció en sus redes sociales, que el diputado Pedro Haces, de su mismo grupo parlamentario, recibió al clérigo judío.

“El día de hoy 2 de diciembre de 2025 están recibiendo aquí, en la Cámara de Diputados, al rabino David Joseph de Jerusalén, el máximo rabino de Israel, un cómplice de genocidio que se está perpetrando en gaza y que fue invitado por Pedro Haces y por otros diputados y diputadas de la bancada de Morena. No es posible que aún en nuestra bancada y en nuestro movimiento no entiendan que no se puede apoyar al genocidio que está perpetrando contra niños, niñas, y mujeres de Israel”, reclamó en su cuenta de X.

Vásquez Arellano aseguró que el Estado de Israel “es un estado genocida”: “Así está establecido a nivel internacional, y no es posible que seamos cómplices de este asunto y que se le reciba con honores aquí”.

Pedro Haces se defiende

En respuesta, el diputado Pedro Haces dijo ante los medios de comunicación que San Lázaro es la casa del Pueblo y su obligación es atender a toda persona que acuda a su oficina.

“Yo, en lo personal, como diputado, tengo que atender a quien me busque”, justificó.

Haces puntualizó que no existió ninguna invitación oficial ni reunión protocolaria con el rabino, como aseguró Manuel Vásquez.

“Yo lo de la misma manera que a cualquier persona. Si mañana viene un obispo o un protestante, lo voy a recibir. Aquí quien venga será siempre bien recibido”, aseveró, y explicó que la visita se dio porque un grupo de empresarios mexicanos de origen judío, acudieron a su oficina acompañado del rabino.

“Los recibí en mi sala de juntas. No le veo ningún problema, no tiene nada de malo”, concluyó.

El presidente argentino Javier Milei se reunió con el rabino David Yosef en la Casa Rosada el pasado 11 de noviembre de 2025. Foto: Especial

Rabino David Yosef, líder espiritual en Israel

De acuerdo con la Biblioteca Virtual Judía, plataforma sobre investigaciones basadas en judaísmo, Israel y el Holocausto, el rabino David Yosef nació en una de las dinastías rabínicas más respetadas de Israel. Es considerado figura destacada de la ley judía y líder espiritual del partido Shas.

En 2020, se vio obligado a dimitir como rabino pagado por el estado de Har Nof tras una demanda presentada en su contra ante el Tribunal Superior. Se criticó su participación política y su apoyo abierto al Shas, así como sus comentarios críticos sobre movimientos judíos no ortodoxos.

El 29 de septiembre de 2024, el rabino David Yosef fue elegido Gran Rabino Sefardí de Israel, sucediendo a su hermano, el rabino Yitzhak Yosef. Entre sus compromisos, busca fomentar "unidad dentro de las comunidades religiosas de Israel" y "fortalecer el vínculo entre la Torá y el pueblo de Israel.

El pasado 11 de noviembre de 2025, el rabino sostuvo una reunión en la Casa Rosada con el presidente de Argentina, Javier Milei. A dicho encuentro también acudió el embajador del Estado de Israel en la Argentina, Eyal Sela.

