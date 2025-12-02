La encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, sostuvo una reunión con Héctor Elizalde Mora, quien el pasado viernes 28 de noviembre asumió la titularidad de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), primer cambio en el órgano tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

En redes sociales, Godoy Ramos aseguró que Elizalde Mora cuenta con una trayectoria honesta, profesional y comprometida dentro del servicio público.

La exconsejera Jurídica de la Presidencia de la República también detalló que la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República es el órgano que coordina, planea, supervisa y ejecuta acciones para combatir la delincuencia.

Héctor Elizalde Mora fue nombrado en sustitución de Felipe de Jesús Gallo, quien en 2024 expresó que México era “campeón mundial” en producción de fentanilo y después rectificó.

Elizalde Mora se ha desempeñado en el pasado como subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), bajo la titularidad de Omar García Harfuch.

En 2020, tras un atentado en contra de García Harfuch, entonces secretario de seguridad capitalino, Héctor Elizalde fue designado encargado de despacho de la SSC CDMX. No obstante, poco después fue designado para ese puesto Israel Benítez López, subsecretario de Operación Policial, por instrucciones del propio Omar García, al considerar la “máxima atención que requiere la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial”.

Godoy se reúne con César Oliveros Aparicio

Ayer, lunes 1 de diciembre, Ernestina Godoy sostuvo un encuentro con César Oliveros Aparicio, quien asumió la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Godoy Ramos resaltó que es un funcionario al que conoce desde hace muchos años, por lo que conoce su trabajo que “siempre se ha caracterizado por su capacidad técnica, profesionalismo y honestidad”.

Ernestina Godoy Ramos, encargada de despacho de la FGR, sostuvo una reunión con César Oliveros Aparicio, quien asume la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Foto: Especial

