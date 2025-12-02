El Instituto Politécnico Nacional (IPN) suspendió temporalmente al secretario de Administración de esa institución educativa, Javier Tapia Santoyo, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó medidas inmediatas mientras se desarrollan investigaciones en su contra.

“El director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, giró las instrucciones al Abogado General del Politécnico, Marx Yazalde Ortiz Correa, para acatar la inmediata suspensión temporal del Secretario de Administración del IPN, Javier Tapia Santoyo, a partir del 29 de noviembre, mientras se realizan las investigaciones”, expresó el IPN en una tarjeta informativa.

Informó que el director general del Poli ordenó al personal de la Secretaría de Administración facilitar en todo momento la información requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“El IPN es garante de la transparencia, la honorabilidad y la rendición de cuentas y siempre protegerá el interés de la comunidad por encima de intereses ajenos a la institución”, destacó.

Tapia Santoyo es señalado por presuntas irregularidades cometidas durante su paso por el ISSSTE. Hace varias semanas, fue denunciado ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros cargos, hecho por el que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió su destitución.

Actualmente, se investiga la entrega de contratos a empresas fantasma por más de mil millones de pesos cuando trabajaba en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

