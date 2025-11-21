Personal de limpieza que brinda servicios al Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizó un bloqueo en Circuito Interior y San Cosme para denunciar retrasos en el pago de sus salarios.

Según los manifestantes, el IPN mantiene desde hace varios meses pagos pendientes con la empresa Retimar, responsable del servicio de limpieza en distintas unidades académicas.

La circulación vehicular se vio afectada por varias horas.

maot