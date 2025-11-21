Más Información

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, al penal federal del Altiplano

Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Personal de limpieza que brinda servicios al Instituto Politécnico Nacional () realizó un bloqueo en y San Cosme para denunciar retrasos en el pago de sus salarios.

Según los manifestantes, el IPN mantiene desde hace varios meses pagos pendientes con la empresa Retimar, responsable del servicio de limpieza en distintas unidades académicas.

La circulación vehicular se vio afectada por varias horas.

