Un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizó este lunes una manifestación para exigir la liberación de uno de sus compañeros, identificado como Matus, detenido durante la marcha denominada Generación Z realizada el pasado sábado en el Zócalo capitalino.

Los jóvenes bloquearon durante aproximadamente una hora la avenida Ruiz Massieu y avenida Politécnico, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde denunciaron que su compañero fue detenido de manera injusta y que, durante su arresto, presuntamente sufrió agresiones por parte de elementos policiales.

Entre consignas y pancartas, los estudiantes exigieron que las autoridades correspondientes esclarezcan la detención, garanticen el debido proceso y se informe sobre el estado físico del joven detenido.

La movilización concluyó después de cerca de una hora, cuando los manifestantes ingresaron nuevamente a las instalaciones del plantel educativo, dando por terminada la protesta sin que se reportaran incidentes adicionales.

