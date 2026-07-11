Miami.— La Inglaterra de Harry Kane, que sueña con levantar su segundo título mundial 60 años después, se enfrenta a Noruega y a su máquina goleadora Erling Haaland.

Con Kane y Jude Bellingham en plena forma, los hombres de Thomas Tuchel son favoritos, pero tendrán que solucionar sus fragilidades defensivas.

El Androide, nacido en Inglaterra, viene de mandar a casa a Brasil con un doblete y lleva siete tantos en su primer Mundial.

La estrella se encargó de poner el foco en su rival, “Creo que hay claros favoritos ahí fuera, Inglaterra es uno de ellos. Creo que todos ustedes deberían poner toda la presión posible sobre los ingleses”, dijo Haaland.

Erling apunta a una realidad. Las expectativas sobre ambos equipos no pueden ser más distintas.

La selección nórdica, de poco más de cinco millones de habitantes, ya ha hecho más de lo esperado. En su primer Mundial en 28 años, alcanzó unos históricos cuartos.

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Enfrente, sin embargo, se espera mucho de esta generación dorada inglesa. Finalistas de las dos últimas Eurocopas, los británicos presentan argumentos de sobra para ganar este torneo.

“Ya hemos estado en esta posición varias veces”, dijo el jueves Bukayo Saka, “pero, el Día D, el mejor equipo será el que gane”.

Entre sus mejores bazas, los Tres Leones cuentan con la dupla Bellingham-Kane para resolver problemas. El medio del Real Madrid y el delantero del Bayern Munich suman 10 de los 11 goles de su equipo.

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