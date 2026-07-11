Kansas City.— Sólo Argentina puede evitar que el trofeo de la Copa del Mundo regrese a Europa. La vigente campeona continúa en pie con base en épica, lágrimas y mucho Lionel Messi, pero hoy le espera su primera piedra en el zapato en los cuartos de final, contra Suiza.

De superar este duelo, la Albiceleste será la única selección no europea en semifinales, en las que chocaría contra las potencias de Inglaterra o Noruega.

Marruecos, la otra representante del resto del mundo en los cuartos de final, no resistió el huracán de la Francia de Kylian Mbappé, dejando a Argentina sola frente a las potencias del viejo continente.

A estas alturas del campeonato, la escuadra de Lionel Scaloni tendrá que elevar su juego colectivo para acabar con la soledad ofensiva de Lionel Messi.

Hasta ahora, el gran capitán ha mantenido el rumbo de la nave en medio del oleaje de las eliminatorias, en dos victorias de infarto sobre Cabo Verde y Egipto.

En todo el torneo suma ocho goles, de los 14 de su equipo, y encabeza la tabla de artilleros junto a Mbappé, que le sigue los pasos muy de cerca.

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Esta producción, sin precedentes para un futbolista de 39 años, no acaba de reflejar la imprescindible aportación de la estrella del Inter Miami.

Los octavos de final del martes en Atlanta fueron el mayor y más dramático ejemplo de ello.

Egipto tenía en la lona a la campeona mundial, que perdía 2-0 a falta de 11 minutos, cuando Messi acudió al rescate con una asistencia y un gol que permitieron la victoria final por 3-2.

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Ahora buscan mejorar su rendimiento frente a una sorprendente Suiza que va sin miedo contra los sudamericanos. AFP

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