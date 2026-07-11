Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció el 5 de octubre de 2025 en un bar de Mazatlán, Sinaloa, y desde entonces no se conoce su paradero. Ayer, su madre Brenda Valenzuela realizó una Jornada de Unión de Piezas Textiles para recordar al joven de 21 años y refrendar a las autoridades la exigencia de búsqueda y localización de su hijo.

El joven originario de Durango entró junto con dos de sus primas al bar Terraza Valentino, en la Zona Dorada del puerto. En la madrugada dijo a sus primas que iría al baño, y desde ese momento ya no supieron nada de él.

Una de las primas quiso entrar al baño a buscarlo, pero un elemento de seguridad del lugar se lo impidió. Cuando la fiscalía solicitó los videos del lugar, el negocio entregó videos incompletos, asegura Brenda.

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“Evidentemente tuvieron que haber sido editados, cortados, para que esos minutos no se encuentren en los videos”, afirma.

“Hasta ahorita no se ha responsabilizado absolutamente a nadie (…) simple y sencillamente el propietario de ese establecimiento no ha sido ni entrevistado”, agrega.

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Uno de los propietarios del bar Terraza Valetino es Ricardo Velarde Cárdenas, alias El Pity Velarde, y cuando Carlos Emilio desapareció, él era el secretario de Economía de Rubén Rocha Moya, entonces gobernador en funciones de Sinaloa, y tras conocerse la desaparición del joven, El Pity tuvo que pedir licencia al cargo.

El Pity Velarde es un empresario de bares y restaurantes en Sinaloa. FOTO: ALBERTO GONZÁLEZ/EL UNIVERSAL

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El caso fue llevado por la fiscalía de Sinaloa durante los primeros meses, pero después fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

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El Pity Velarde es un poderoso empresario de bares y restaurantes del sur de Sinaloa, y uno de los nuevos perfiles políticos que impulsó el entonces gobernador Rocha Moya antes de ser acusado de tener vínculos con el narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, en particular con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

En entrevista durante el acto de memoria y protesta de ayer sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, Brenda Valenzuela afirmó que El Pity es pieza clave y un personaje que no ha sido tocado por ninguna autoridad.

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Asegura: “Yo creo que es imposible quererlo descartar. Todo es importante, cualquier información puede generar una línea de investigación, alguna pista, algún seguimiento.

¿Cree que hay una protección de parte del gobierno, en ese momento de Rocha Moya, y el actual gobierno hacia el exsecretario de Economía?

Lo mencioné también en su momento conforme se ha venido desarrollando toda esta investigación, responde.

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Para mí, agrega, como madre es inevitable hacerme ese cuestionamiento. A quién están protegiendo o qué intereses están protegiendo, puesto que es inevitable. Son nueve meses en esta lucha, en esta búsqueda. No lo puedo mencionar, quién es el principal responsable, pero sí como propietario del bar es corresponsable de lo que pase en su establecimiento.

Durante el acto de exigencia y recuerdo, realizado frente La Glorieta de Las y Los Desaparecidos, en Reforma, Brenda afirmó que al principio se perdió tiempo importantísimo por parte de la Fiscalía General del Estado.

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Familiares y amigos de Carlos Emilio se unieron ayer para coser y unir mensajes de esperanza y aliento por el joven desaparecido en Mazatlán. FOTO: ALBERTO GONZÁLEZ/EL UNIVERSAL

“Ha sido un caso lleno de obstrucciones (…) todas esas evidencias con las que se pudo haber contado desde un inicio se fueron disolviendo”, expuso.

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Durante la mañana de ayer, familiares y amigos de Carlos Emilio se unieron para coser y unir mensajes de esperanza y aliento por el joven duranguense que recién se había graduado de Gastronomía. Allí, Brenda lanzó un mensaje de memoria.

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“Una desaparición no sólo se lleva a una persona; también se lleva la paz de una familia, nos arrebata la tranquilidad, la certeza, la posibilidad de volver a dormir una noche completa; nos deja viviendo con una sola pregunta: ¿dónde está?”.

Y añadió: “Ninguna desaparición podrá borrar lo que él es. Las familias buscamos, las madres no nos rendimos. Recorremos caminos que nunca imaginamos recorrer. No somos extraordinarias, simplemente somos madres, y una madre nunca deja de buscar a su hijo. Las estadísticas tienen nombre, tienen cumpleaños, tienen familias, tienen una silla vacía en la mesa, y tienen una madre que cada noche los sigue esperando”.

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