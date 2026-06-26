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Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN), en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron en Durango 3 inmuebles, 46 vehículos, entre ellos tractocamiones y camionetas, a la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que derivado del intercambio de información con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el personal militar y ministerial ejecutó tres cateos en la capital duranguense los pasados 21 y 22 de junio, los cuales dieron como resultado el decomiso de dichos bienes, entre los que destacan tractocamiones con remolque para transporte de combustible, vehículos todo terreno y camionetas pick up y armamento, cargadores y municiones de múltiples calibres, propiedad del grupo criminal liderado por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”,
Lo asegurado en esta operación fue puesto a disposición de la FGR en Durango capital, con el objeto de continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar el destino final de los bienes, indicó la Defensa.
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La dependencia, a cargo de Ricardo Trevilla Trejo, presumió el decomiso al Cártel de Sinaloa de:
- 4 mil 626 armas de fuego
- 12 mil 932.465 kilogramos de metanfetamina
- 199 kilogramos de fentanilo
- 2 millones 293 mil 430 pastillas de fentanilo
- 13 mil 934 kilogramos de mariguana
- 281 kilogramos de cocaína
- 114 kilogramos de goma de opio
- 8 kilogramos de heroína
- 3 mil 10 vehículos
- 9 aeronaves
- Más de 37 millones de pesos, además de 896 mil dólares estadounidenses durante la presente administración
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dft/bmc
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