Nación | 26-06-26 | 19:09 | Actualizada | 26-06-26 | 19:09 |

Elementos del y de la Guardia Nacional (GN), en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron en Durango 3 inmuebles, 46 vehículos, entre ellos tractocamiones y camionetas, a la facción de “La Mayiza” del .

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que derivado del intercambio de información con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el personal militar y ministerial ejecutó tres cateos en la capital duranguense los pasados 21 y 22 de junio, los cuales dieron como resultado el decomiso de dichos bienes, entre los que destacan tractocamiones con remolque para transporte de combustible, vehículos todo terreno y camionetas pick up y armamento, cargadores y municiones de múltiples calibres, propiedad del grupo criminal liderado por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”,

Lo asegurado en esta operación fue puesto a disposición de la FGR en Durango capital, con el objeto de continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar el destino final de los bienes, indicó la Defensa.

Aseguramiento en Durango a La Mayiza. Foto: Especial
Aseguramiento en Durango a La Mayiza. Foto: Especial
Aseguramiento en Durango a La Mayiza. Foto: Especial
Aseguramiento en Durango a La Mayiza. Foto: Especial

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La dependencia, a cargo de Ricardo Trevilla Trejo, presumió el decomiso al Cártel de Sinaloa de:

  • 4 mil 626 armas de fuego
  • 12 mil 932.465 kilogramos de metanfetamina
  • 199 kilogramos de fentanilo
  • 2 millones 293 mil 430 pastillas de fentanilo
  • 13 mil 934 kilogramos de mariguana
  • 281 kilogramos de cocaína
  • 114 kilogramos de goma de opio
  • 8 kilogramos de heroína
  • 3 mil 10 vehículos
  • 9 aeronaves
  • Más de 37 millones de pesos, además de 896 mil dólares estadounidenses durante la presente administración
Aseguramiento en Durango a La Mayiza. Foto: Especial
Aseguramiento en Durango a La Mayiza. Foto: Especial

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dft/bmc

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