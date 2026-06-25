El director general de la DEA, Terry Cole, afirmó que los cárteles mexicanos, particularmente los de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), son la son la prioridad número uno de la agencia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), indicó que "el pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”.

Cole dijo que el fentanilo es una amenaza como nunca antes se había visto, "ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles".

En el video, Cole muestra fotos de personas que han muerto, señaló, "a manos de los cárteles". Advirtió que la DEA está decidida a "encabezar esta lucha contra los cárteles".

Señaló que la DEA "nunca ha estado más enfocada, más alineada o más dedicada a atacar la crisis de fentanilo" como en estos momentos.

El funcionario estadounidense advierte que va contra cualquier "facilitador, distribuidor, cualquier individuo que se beneficie con este veneno [el fentanilo]".

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Según Cole, desde el inicio de la administración de Donald Trump, se han confiscado 14 mil kilos de fentanilo y más de 62 millones de píldoras de fentanilo, lo cual, explicó, equivale a 470 millones de dosis mortales de la droga.

El jefe de la DEA dijo que el objetivo es un Estados Unidos "libre de fentanilo".

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