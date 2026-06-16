Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), confirmó que el Ejército mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional (GN) contempla un plan de desarrollo que incluye la adquisición a corto, mediano y largo plazo de aeronaves. Este incluye la sustitución de aviones F-5 a largo plazo, es decir, hasta 2050.

“Ya tenemos perfectamente contemplado todas las adquisiciones que se deben de hacer para esta administración, hablando de las aeronaves específicamente. Damos prioridad a aeronaves de carga, de transporte de personal y helicópteros. Helicópteros que, bueno, como ustedes bien saben que son aeronaves multipropósitos, los aplicamos mucho en la aplicación del Plan DN-III-E y también en las operaciones. Eso es lo que tenemos contemplado”, señaló.

Durante la conferencia matutina de este martes 16 de junio, precisó que dicho plan de desarrollo de la Fuerza Aérea busca tener en óptimas condiciones de operatividad al recurso humano y contempla aspectos relacionados con los recursos materiales, como una fábrica de equipo e industria militar para abastecer las dependencias.

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“Pero también existe el procedimiento de las adquisiciones. En el caso de la Fuerza Aérea, este plan de desarrollo de la fuerza contempla adquisiciones a corto, mediano y largo plazo. El largo plazo que estamos hablando es hasta el 2050, los aviones CASA, esos están destinados para cumplir la primera misión: es hablar de la sustitución de los F-5, de los aviones F-5 y sería a mediano y largo plazo”, detalló.

Ayer, EL UNIVERSAL adelantó que la Secretaría de la Defensa Nacional inició la búsqueda de aviones de combate para reemplazar a sus viejos Northrop F-5E/F Tiger II asignados a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) en 1982, con una flota de 10 de la que tres aún están en operación.

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La dependencia planea adquirir 12 nuevos caza dentro de dos años (2028) para reforzar la vigilancia del espacio aéreo nacional, por lo que ya revisa opciones en el mercado internacional de defensa, muy demandado en la actualidad ante la situación geopolítica mundial derivada de los conflictos bélicos de Rusia contra Ucrania, y de Israel y Estados Unidos contra Irán, indicaron fuentes federales.

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Una de ellas son los caza suecos Gripen de la compañía Saab, que ya realizó a los mandos de la FAM, encabezada por el general piloto aviador Román Carmona Landa, una presentación de sus modernas aeronaves Gripen E y F, con un costo de poco más de 100 millones de dólares cada una y con lo último en tecnología de radar, armamento y bajo costo en operatividad y mantenimiento en comparación con otros caza de su tipo.

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