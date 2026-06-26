El Gabinete de Seguridad informó que fue detenido en Sinaloa Misael Guerrero Pérez, alias “Güero Pink”, identificado como jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur del estado, así como Hilario Javier, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

Por medio de redes sociales, las autoridades federales detallaron que en el caso del “Güero Pink”, se le relaciona con investigaciones por secuestros y homicidios ocurridos en la entidad. El líder criminal es ligado a la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

Durante las acciones efectuadas en la mañana del jueves 25 de junio en la comunidad de Isla del Bosque, perteneciente a Escuinapa, se aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y droga.

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Cae "Güero Pink", jefe regional que opera al sur de Sinaloa, junto al exdirector de Seguridad Pública de Escuinapa (26/06/2026). Foto: Especial

El Gabinete de Seguridad agregó que con este tipo de operativos, se debilitan los grupos generadores de violencia y se avanza en la construcción de la paz en Sinaloa.

Cabe destacar que en el operativo participaron elementos de elementos de la Defensa, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

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En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el “Güero Pink”, era el Jefe Regional del “Cártel del Pacífico” facción “Menores”, con presencia en los municipios de Escuinapa, El Rosario y Villa Unión.

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Se le identificó por su probable participación en el secuestro y asesinato de los mineros en el municipio de Concordia, en Sinaloa y el secuestro de los turistas originarios del Estado de México en Mazatlán en enero y febrero del presente año.

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Desde ayer, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó que se llevó a cabo un operativo interinstitucional, en el que fue detenido un líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado, aunque no había dado a conocer el nombre.

La detención de ambos generó ayer una serie de bloqueos carreteros de presuntos integrantes de la delincuencia organizada en diversos puntos del municipio sinaloense.

Sin embargo, Misael Guerrero Pérez fue evacuado de la localidad en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana por las fuerzas federales.

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