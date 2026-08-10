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Las lluvias de esta noche afectaron la operación del transporte público en la Ciudad de México.
El Cablebús informó, en redes sociales que por tormenta eléctrica se dio el desembarque de personas usuarias en el tramo de Constitución de 1917 a Xalpa, de la Línea 2, por lo que se suspendió parcialmente el servicio.
De Xalpa a Santa Marta las estaciones se encuentran en servicio.
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Al concluir la tormenta eléctrica, el servicio completo se reanudará.
En tanto, el Metro indicó que debido a la lluvia se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B. “Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”.
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