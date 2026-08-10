Usuarios reportaron que en el primer día de operación del servicio provisional del RTP que sustituye a la Línea 1 del Cablebús, de Indios Verdes a Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, que está suspendida por trabajos de mantenimiento, los tiempos de traslado se incrementaron son de 40 minutos.

Durante este primer día de operación, usuarios señalaron que el recorrido completo de Indios Verdes a Cuautepec tomó alrededor de 40 minutos.

Minerva, una usuaria que tomó el RTP en Indios Verdes, mencionó que el trayecto hasta Cuautepec se realizó en aproximadamente 40 minutos, con una sola parada intermedia en La Pastora.

Indicó que normalmente el trayecto es de 30 minutos, pero debido al tráfico el translado se prolongó.

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Usuarios abordan el servicio de apoyo de RTP debido al cierre temporal por revisión anual de la Línea 1 del Cablebus de la Ciudad de México. Foto Hugo Salvador El Universal

"Unos 10 minutos más se tardó, yo creo que lo más complicado es encontrar el acceso porque está como en curva y tienes que ir a la avenida", dijo.

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Mencionó que, tardo 5 minutos en encontrar el lugar para tomar el RTP porque ella solía tomarlo en la entrada del paradero de camiones y ahora tubo que dar la vuelta.

"Tampoco ves a personal indicando o algo por estilo, uno por intuición lo nota", dijo.

Marco, otro usuario del servicio, comentó que su tiempo de traslado fue de entre 35 y 40 minutos y señaló que otro factor que alarga la espera es la alta demanda de pasajeros.

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Usuarios abordan el servicio de apoyo de RTP debido al cierre temporal por revisión anual de la Línea 1 del Cablebus de la Ciudad de México. Foto Hugo Salvador El Universal

"35 o 40, lo difícil es que mucha gente se sube y tardan un poco en pasar, entonces agrégale unos 10 de espera", comentó.

Mencionó que, no todos hacían paradas en La Pastora, por lo que dificulta en camino.

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A partir de este lunes 11 de agosto y hasta el próximo 23 de agosto, se llevará a cabo el mantenimiento anual de la Línea 1 del Cablebús, por lo que el servicio permanecerá suspendido y será apoyado por unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

LL