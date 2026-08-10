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La alcaldía Coyoacán subrayó que el Jardín Hidalgo se ha convertido en una fuente multicolor de insectos como mariposas, abejas, aves y ardillas, entre otros, después de la remodelación que se realizó este año, y que han convertido a este lugar en un jardín polinizador.
“Decidimos transformar el Jardín Hidalgo para las y los vecinos que viven o visitan todos los días nuestra hermosa demarcación. Había diversas opciones para sembrar varios tipos de flores y plantas; sin embargo, se definió que este podría ser un gran espacio para la protección de las abejas, la generación de vida natural con plantas endémicas y para atraer insectos polinizadores, que son fundamentales para la naturaleza, como parte del patrimonio biocultural”, explicó el alcalde Giovani Gutiérrez.
El Jardín Hidalgo, con las nuevas especies de flores y plantas, ha atraído miles de insectos que diariamente acuden a alimentarse del néctar de las flores multicolores que cubre estos jardines que se ubican entre el Palacio de Cortés y la Parroquia de San Juan Bautista.
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