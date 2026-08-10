Miles de personas participaron ayer en la marcha por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, para visibilizar su presencia y defender la identidad, resistencia y derechos de las comunidades originarias. Con danzas, música y diversas expresiones culturales, integrantes de pueblos y comunidades indígenas de diferentes estados del país se movilizaron por avenidas del centro de la capital mexicana. La marcha, denominada Megacalenda 2026, avanzó desde el emblemático Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, la principal plaza pública del país. La movilización fue convocada por el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas (Mpcoi), que señaló que uno de sus objetivos era visibilizar la presencia de las comunidades indígenas en la capital "con música, danza, poesía y trajes tradicionales". Aunque estuvo acompañada de expresiones artísticas y culturales, la organización subrayó el carácter reivindicativo de la movilización.

"La Megacalenda no es de fiesta, es de protesta (…) es el ejercicio de nuestro derecho a la libre manifestación para denunciar la falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno a diferentes problemáticas", indicó el Mpcoi en su convocatoria. Entre sus principales demandas, el movimiento exigió vivienda digna con pertinencia cultural, el pago de los adeudos a intérpretes de lenguas indígenas por parte de la Fiscalía capitalina y un mayor presupuesto anual para atender a estas comunidades. EFE

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