Este domingo, el Gobierno de la Ciudad de México transformó Pilares El Parián en la Utopía Elena Poniatowska Amor.

La nueva Utopía reúne servicios y actividades que contribuirán a mejorar la calidad de vida de más de 130 mil habitantes de Coyoacán, de por lo menos 17 colonias aledañas. Para ello, se transformó un predio de más de nueve mil metros cuadrados mediante la rehabilitación y construcción de más de 18 mil metros cuadrados de infraestructura pública.

En la Utopía se integra un Sistema Público de Cuidados con Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, una Casa de Día para Personas Mayores, Sala de las Infancias, lavandería popular, un espacio para la sensibilización y corresponsabilidad de los cuidados y un espacio de atención especializada para las mujeres, en especial aquellas que están en situación de violencia, al ofrecer atención psicológica, jurídica y de trabajo social.

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A ello se suma una amplia oferta de servicios de salud con consultorios médicos gratuitos de atención general, ginecológica, pediátrica, odontológica y de nutrición; además de atención psicológica, terapia multisensorial, de lenguaje, de aprendizaje y de rehabilitación, cuyo espacio incluye una tina de hidroterapia, áreas para la salud emocional, mastógrafo, un Centro Comunitario para personas con Parkinson y un laboratorio clínico, que en conjunto garantizan una asistencia integral para distintos grupos de la población.

El proyecto también fortalece la economía y la vida comunitaria mediante una agencia de empleo, un centro de transformación digital, espacios para el impulso de pequeñas empresas, un comedor popular, tortillería, tienda de comercio justo y programas que acercan alimentos y productos esenciales a precios accesibles, directos del productor y sin intermediarios.

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En el ámbito deportivo, se podrá disfrutar de una alberca semiolímpica, un gimnasio y pabellón deportivo que integra múltiples disciplinas, integrando espacios que fomentan la actividad física, contribuyendo a la prevención de enfermedades y favoreciendo la salud mental al ofrecer oportunidades de recreación y convivencia.

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Como parte del proyecto Ancla, se incorporan cinco foros al aire libre, terrazas contemplativas y un espacio de videomapping, áreas concebidas para ofrecer presentaciones artísticas, actividades recreativas, talleres, proyecciones y eventos abiertos al público, promoviendo el acceso gratuito a la cultura y contribuyendo al desarrollo de expresiones artísticas y recreativas que fomentan la participación ciudadana, el sentido de pertenencia y a preservar la identidad local.

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La intervención también contempló la recuperación y mejora de las áreas exteriores, con el propósito de crear espacios más verdes, seguros y agradables para la convivencia, preservando los árboles existentes y rehabilitando cerca de 900 metros cuadrados de vegetación que contribuyen a mejorar el entorno urbano. Asimismo, se instaló mobiliario urbano elaborado con materiales reciclados y se instaló un punto de reciclaje, fortaleciendo el carácter sustentable de este espacio público.

La utopía Elena Poniatowska Amor recupera un espacio en desuso para convertirlo en un punto de encuentro comunitario, una obra que materializa una nueva forma de hacer ciudad: una ciudad más igualitaria, más cercana, más humana y construida desde el bienestar colectivo.

mahc/LL