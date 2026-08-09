Nezahualcóyotl, Méx.— La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México entregará durante agosto a los 125 ayuntamientos los lineamientos del reglamento de la ley de cementerios verdes, que fue aprobado por el Congreso local en marzo, con la que se modificó el marco legal para autorizar este tipo de espacios y busca que los municipios cuenten con reglas claras, homogéneas y funcionales para su operación.

“Es una modificación para permitir la existencia de los cementerios verdes”, dijo Alhely Rubio Arronis, titular de la secretaría.

Hasta ahora, la legislación estatal no contemplaba de manera expresa esta alternativa, por lo que la reforma abrió la puerta a su implementación bajo criterios ambientales y sanitarios.

Lee también Lluvias dejan afectaciones en 36 viviendas y 31 árboles caídos en CDMX; Magdalena Contreras y Tlalpan, donde más agua cayó el viernes

“Lo que estamos haciendo es un reglamento. Si bien es cierto [que] la competencia de cementerios es exclusiva de municipios, lo que estamos buscando a través del gobierno del Estado de México es impulsar una reglamentación homogénea y funcional para que los municipios la implementen”.

El reglamento se elabora de manera conjunta con la Secretaría de Salud para que resulte integral. En agosto se pondrá a disposición de los alcaldes y se llevarán a cabo reuniones informativas. “La intención es que a lo largo del mes de agosto podamos difundir ya este reglamento con los lineamientos y podamos reunirnos nuevamente con los municipios para poder explicarles cómo podría implementarse, cuáles van a ser los beneficios desde el tema ambiental, pero también económico y social”, explicó Rubio Arronis.

[Publicidad]

La ley responde a la saturación que enfrentan los panteones tradicionales. “La gran mayoría de los panteones tiene una saturación mayor entre 60% y 80% en algunos casos”, indicó.

Una vez difundido el reglamento en agosto, cada municipio iniciará sus propios trámites. La meta consiste en contar con los primeros cementerios verdes en operación durante 2027.

Lee también Día Mundial del Gato: SSC celebra jornada de adopción en la Glorieta de Insurgentes; "hay michis esperando por alguien que los elija"

[Publicidad]

¿En qué consiste la legislación?

Se crea la figura de “panteones ecológicos” o “cementerios verdes”, definidos como zonas de preservación ecológica dentro de los centros de población.

Estos espacios están destinados a la inhumación legal de restos humanos mediante prácticas sustentables y ambientalmente responsables, tales como entierros ecológicos o naturales, los nichos verdes, así como otras prácticas que contribuyan a la preservación y restauración del suelo, minimizando el impacto ambiental.

Entre sus objetivos está reducir la saturación de cementerios tradicionales, la contaminación del suelo, agua y aire provocada por materiales no biodegradables (concreto, metales), químicos de embalsamamiento (formaldehído) y emisiones de cremaciones.

[Publicidad]

Lee también CDMX se suma a Jornada Nacional de Reforestación; habrá actividades en ocho puntos este domingo

Así como fomentar inhumaciones sin embalsamamiento químico (preferentemente en las primeras 48 horas). Uso exclusivo de ataúdes, urnas o sudarios biodegradables como madera sin tratar y cartón. Planes de revegetación con especies nativas y de bajo consumo de agua, con proporción definida de áreas arboladas.

Además, se busca que sean más económicos para las familias y compatibles con la legislación sanitaria y ambiental existente.

[Publicidad]

“No es sustituir, es complementar con nuevos modelos mucho más eficientes a nuestra realidad y a la necesidad de la metrópoli”, precisó Rubio Arronis.

“Los cadáveres que están en un cementerio tradicional van a continuar siempre y cuando cumplan con el predial y con las reglamentaciones que se deben de tener para poder tener el espacio. Esto no va a modificarse”, aclaró.

Lee también Día Internacional del Gato; adoptantes prefieren a los cachorros

[Publicidad]

La secretaria señaló que “esta nueva forma de sepultar a un ser querido tiene un beneficio económico de entre 60% y 40%, dependiendo de los procesos, porque no requieres tantos químicos, no requieres de materiales tan pulidos, necesitan ser biodegradables”.

Desde el punto de vista ambiental, los cementerios verdes funcionan como zonas de conservación. Los árboles mejoran la infiltración de agua, reducen la temperatura urbana y elevan la calidad del aire.

Reacción de municipios e industria

La secretaria del Medio Ambiente comentó que los municipios recibieron la iniciativa “muy bien”. En Toluca, por ejemplo, se prevé el cementerio verde como una zona de conservación que la ciudadanía mantendría por el arraigo emocional con los árboles.

[Publicidad]

La industria funeraria también observa oportunidades.

“Para ellos es una gran área de oportunidad porque es un nuevo mercado”, dijo.

Lee también Avanzan labores de remediación por contaminación de combustible en Iztacalco; realizan excavaciones para localizar zona afectada

Las empresas pueden desarrollar urnas biodegradables, cajas con composta y servicios con rituales diferenciados, como los que ya ofrece una funeraria en Ecatepec con elementos prehispánicos.

La secretaria de Medio Ambiente mencionó que la ley amplía las opciones para los mexiquenses: “Cada vez va a haber menos espacios por la misma ocupación que hoy existe, bueno, pues tendrá ese derecho garantizado y habrá quienes puedan adoptar nuevos modelos más económicos y más sostenibles con el medio ambiente y quieran trascender a través de un árbol de sus cenizas”.

Lee también BJ realiza campaña de prevención ante posibles casos de despojos; reforzó las acciones de vigilancia con Blindar BJ360°

Panteones mexiquenses, al límite de su capacidad

Nezahualcóyotl, Méx.— Algunos ayuntamientos actualmente enfrentan dificultades para el entierro de las personas que mueren por falta de espacios en los cementerios, por lo que la nueva ley en algunos casos sería un alivio y en otros podría complicar más la situación que prevalece ahora.

En Nezahualcóyotl el cementerio vertical con gavetas se encuentra saturado, lo que impide destinar áreas específicas para el nuevo modelo, informó el gobierno local.

En 2023 condonaron 100% los servicios de exhumaciones de restos áridos del panteón municipal, así como del mantenimiento de gavetas para liberar lugares, pues se llenaron por la pandemia de Covid-19.

Alistan las reglas para cementerios verdes en el Edomex

Lee también Detienen a sujeto por presuntas agresiones a su pareja en Iztacalco; tiene 133 presentaciones ante un juez cívico

En Valle de Chalco el panteón tradicional también colapsó durante la pandemia. El ayuntamiento anterior compró un predio adicional de manera emergente, pero ese terreno también alcanzó su límite.

Las autoridades locales determinaron exhumar los restos áridos del camposanto que tienen más de siete años para tener espacio en las próximos meses y años.

Hay más de 25 mil fosas y pretenden desocupar 15 mil para no enfrentar una situación similar a la de 2020.

En Amecameca, la alcaldesa Ivette Topete dio a conocer que el panteón La Rosa ya no tiene cupo y el panteón Castillo está a 83% de su capacidad. El año pasado el ayuntamiento construyó uno nuevo en Zoyatzingo y en el panteón de Zentlalpan hicieron una ampliación. Los otros cementerios están a 62% o 73%. En los Reyes La Paz hay siete panteones, de los cuales cuatro son administrados por los habitantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.