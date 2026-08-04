Nezahualcóyotl, Méx.— Un hombre fue detenido en el municipio de Nezahualcóyotl después de realizar disparos contra elementos de la Policía Municipal durante un intento por evadir una revisión.

Los hechos ocurrieron mientras elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Policía Municipal realizaban patrullajes en el marco del Mando Unificado Zona Oriente.

De acuerdo con el reporte, los policías detectaron a un motociclista que circulaba a exceso de velocidad. Al percatarse de la presencia de las autoridades, el conductor accionó un arma de fuego contra una patrulla e intentó refugiarse en un inmueble cercano.

Los elementos desplegaron un operativo que permitió controlar la situación y detener al sospechoso, sin que se registraran personas lesionadas.

Durante la inspección policiaca, los agentes aseguraron una pistola, un cargador con cartuchos útiles y la motocicleta que conducía.

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