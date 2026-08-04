Huamantla es un pueblo mágico de Tlaxcala reconocido por sus antiguas haciendas y edificios de estilo colonial, aunque también lo es por una celebración única: 'La Noche Que Nadie Duerme'.

Conmemorada cada 14 de agosto, es una fecha especial donde se mezcla arte, gastronomía y una vibrante atmósfera festiva.

Si te interesa ser parte de ella, incluye el tour.

¿De qué trata la celebración 'La Noche Que Nadie Duerme'?

'La Noche Que Nadie Duerme' es una de las celebraciones más importantes del pueblo mágico, y la que lo distingue de otros por su belleza visual e historia.

Se trata de una procesión nocturna en honor a la Virgen de la Caridad, cuya imagen recorre las calles adornadas con tapetes geométricos de aserrín de colores, flores y semillas.

¿Vas de visita a Huamantla? Esta es la festividad que no te puedes perder. Foto: Facebook Sectur Tlaxcala

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La tradición debe su nombre a que, durante la noche del 14 de agosto (para amanecer el 15), los habitantes y visitantes hacen un recorrido por barrios y templos.

Hay quienes dicen que 'La Noche Que Nadie Duerme' tiene relación con la caída de Tenochtitlán (13 de agosto de 1521), pues se trató de la celebración de los tlaxcaltecas tras el triunfo de la alianza hispana e indígena.

Durante 6 a 9 horas, van acompañados por mariachi, coros religiosos, rezos y cantos.

A la mañana siguiente, cuando se levantan los tapetes de aserrín, en la calles comienza la venta de antojitos como elotes, esquites al carbón, muéganos huamantlecos, pambazos, quesadillas, y bebidas como café de olla o ponche de frutas de temporada.

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Si te interesa ir, otra opción para comer son los restaurantes locales, que extienden sus horarios en la celebración.

Huamantla se llena de arte efímero en esta tradición. Foto: Facebook Sectur Tlaxcala

¿Cuánto cuesta el tour a 'La Noche Que Nadie Duerme' en Huamantla?

Puedes ir a 'La Noche Que Nadie Duerme' en Huamantla sin preocuparte por el traslado, puesto que la agencia Espíritu Aventurero ofrece un tour desde la CDMX (con salidas desde Metro Deportivo Oceanía o Centro Médico).

Tiene un costo de $832 pesos por persona.

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El boleto incluye lo siguiente:

Transporte redondo.

Visita a Huamantla.

Tiempo libre para disfrutar de los tapetes y la procesión.

Coordinador de viaje.

Seguro de viajero.

Es posible hacer tu reservación en su sitio web oficial o mediante el número de WhatsApp (55) 4164 6711.

Este tour incluye el transporte a Huamantla para vivir "La noche que nadie duerme". Foto: Facebook Sectur Tlaxcala

Para tener una experiencia más agradable, la misma agencia recomienda tomar una serie de medidas, por ejemplo:

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Llevar presupuesto extra, ya que las propinas, alimentos, servicios y actividades en el destino no se incluyen en el tour.

Usar ropa cómoda y abrigada, además de cargar un impermeable por si hay lluvia.

Descansar, puesto que se trata de un evento que se prolonga hasta la madrugada.

Considerar que es un evento masivo, sobre todo si planeas viajar con menores.

Presenciar los tapetes de aserrín, recorrer las calles iluminadas de Huamantla y vivir una de las tradiciones más emblemáticas de Tlaxcala hacen a este recorrido un imperdible.

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