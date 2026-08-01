Morelos es más que Tepoztlán. En el estado existen otros destinos que vale la pena conocer y visitar, como el pueblo mágico de Tlayacapan, conocido por ser la ‘cuna’ del chinelo.

Rodeado de impresionantes montañas, esta pequeña pero pintoresca localidad cuenta con varios atractivos: zona arqueológica, un templo Patrimonio de la Humanidad, ruta del café, un colorido carnaval y mucho más.

Aquí te decimos qué es lo que puedes ver en Tlayacapan y cómo llegar en transporte público desde la CDMX.

¿Dónde está el pueblo mágico de Tlayacapan?

El pueblo mágico de Tlayacapan se encuentra en el noreste de Morelos, justo entre las peñas, cerros y montañas del Parque Nacional El Tepozteco.

Foto: Sectur Morelos

Por su ubicación —también cercano al Corredor Biológico Chichinautzin—, su clima suele ser templado y húmedo, así que ‘presume’ de una gran variedad de flora y fauna.

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Desde el pueblo mágico de Tepoztlán son unos 40 minutos en auto; 1 hora de Cuernavaca y casi 2 horas de la CDMX.

¿Qué hacer en el pueblo mágico de Tlayacapan?

Si bien Tepoztlán y Tlayacapan comparten muchas características, este último tiene sus propios atractivos.

Una de sus principales ‘joyas’ es el Exconvento de San Juan Bautista (Patrimonio de la Humanidad), construido a mitad del siglo XVI por los agustinos. Tiene una mezcla de estilos barrocos y renacentistas. Dentro hay frescos antiguos y arte sacro.

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Foto: Ayuntamiento de Tlayacapan

Muy cerca está el Centro Cultural La Cerería, una bella casona novohispana. Funcionó como casa, fábrica de velas e incluso como cuartel de Emiliano Zapata. Hoy en día es un museo que exhibe piezas históricas sobre la historia, el arte, las expresiones culturales y el pasado indígena de Tlayacapan.

Otro aspecto que distingue a Tlayacapan es su pasado prehispánico, así que al igual que en Tepoztlán, este destino tiene una zona arqueológica en la cima de una montaña: El Tlatoani.

Foto: Sectur México

Se trata de un importante centro ceremonial —vinculado con el agua y la fertilidad— con varias terrazas, las cuales fueron edificadas principalmente entre los años 900 y 1,200 de nuestra era (durante el periodo tolteca).

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Para llegar, es necesario hacer una caminata en la serranía (de exigencia física media-alta).

Otra actividad imperdible en este pueblo mágico es el ‘Sendero del Café’. La touroperadora Morelos Travel organiza caminatas guiadas a través de caminos rurales para visitar huertos frutales y cafetales, participar en un taller de tostado y en la preparación y degustación de café.

Foto: Morelos Travel

Tlayacapan también es conocido por sus artesanos especializados en alfarería, así que no te puedes ir sin pasar a la Plaza del Alfarero para conocer su trabajo y comprar alguna de sus creaciones.

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En febrero sucede el carnaval, la máxima fiesta del pueblo. Es un momento perfecto para escuchar las tradicionales bandas de viento (de las más antiguas de Morelos) y ver la danza ‘el brinco del chinelo’, que nació en Tlayacapan en el siglo XIX.

¿Cómo se llega al pueblo mágico de Tlayacapan en transporte público?

Si no tienes auto pero quieres conocer el pueblo mágico de Tlayacapan, no te preocupes, llegar en transporte público desde CDMX es muy sencillo.

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Toma como referencia la estación Xochimilco del Tren Ligero. Una vez ahí, camina hacia el Centro Deportivo Xochimilco. Fuera del mismo (sobre la Avenida Francisco Goitia) debes tomar uno de los camiones naranja con dirección a Cuautla.

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Foto: Sectur México

Durante el trayecto —de 1 hora y media a 2 horas— hace algunas paradas, incluido el pueblo mágico de Tlayacapan.

El costo del servicio es de aproximadamente $65 pesos por persona.

Hay salidas prácticamente cada hora, desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

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