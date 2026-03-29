Se acerca Semana Santa, uno de los periodos más esperados del año en México debido a que las familias aprovechan para viajar, descansar y refrescarse en destinos como el Parque Acuático Ojo de Agua.

Toboganes, albercas, chapoteaderos, juegos infantiles, zonas para acampar y mucho más te esperan en este balneario

Este parque también cuenta con un río de olas divertidas. Foto: Parque Acuático Ojo de Agua

¿Qué atracciones hay en el Parque Acuático Ojo de Agua?

Los días soleados de la temporada son aptos para visitar el Parque Acuático Ojo de Agua, ubicado en el norte de Morelos.

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Sus instalaciones ofrecen actividades acuáticas para todos los gustos y edades.

Principalmente, destacan sus toboganes. Algunos alcanzan los 14 metros de altura y prometen una descarga de adrenalina y diversión.

También existen zonas con experiencias más relajadas como:

Área infantil: pensada para los más pequeños del hogar. Se integra por diversos juegos (como resbaladillas), un chapoteadero con caída de agua y “El Barril", una estructura con una cubeta gigante que se llena y deja caer el líquido constantemente.

Atracciones interactivas: aquí se encuentra el “Acubar”, espacio con un puente y pequeños toboganes con caídas de agua donde se puede nadar o flotar sin prisas.

Áreas exclusivas: para quienes buscan una experiencia privada, el parque cuenta con una Zona VIP con alberca exclusiva, áreas verdes, camastros y asadores.

Otros servicios para los visitantes son: restaurante y venta de comida, sanitarios, regaderas, vestidores, tienda de artículos básicos y sitio de camping.

El Parque Acuático Ojo de Agua ofrece estacionamiento gratis. Foto: Parque Acuático Ojo de Agua

¿Cuánto cuesta la entrada al Parque Acuático Ojo de Agua?

El Parque Acuático Ojo de Agua no solo es para nadar, también para pasar todo el día y quedarte a disfrutar su comida, espacios de convivencia y buen ambiente.

Si planeas visitarlo esta Semana Santa, toma nota de los costos de entrada:

Adultos: $300 pesos.

Niños: $200 pesos.

Zona VIP: $200 pesos adicionales al costo de la entrada general.

También cuenta con una membresía anual de $1,500, ideal para quienes desean visitarlo en varias ocasiones del año.

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Boletos disponibles en el sitio web: parqueacuaticoojodeagua.com

Recomendaciones para ir al Parque Acuático Ojo de Agua

Para disfrutar al máximo tu estancia, te recomendamos lo siguiente:

Los clavados están prohibidos en las albercas.

Si no sabes nadar, primero debes revisar la profundidad de las albercas.

Respetar las indicaciones de operadores y guarda vidas.

Respetar los horarios de cada atracción.

El Parque Acuático Ojo de Agua tiene un restaurante y venta de comida. Foto: Facebook Parque Acuático Ojo de Agua

¿Cuáles son los horarios del Parque Acuático Ojo de Agua?

Los horarios de visita al Parque Acuático Ojo de Agua son: de lunes a domingo de 09:00 a 18:00 horas.

Su dirección es: Nicolás Bravo 25, Temixco, Morelos. Aproximadamente 2 horas con 15 minutos en auto desde la Ciudad de México.

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