Además de recorrer las más de 50 hectáreas con flores coloridas, árboles, esculturas y arte de Jardines de México, este parque temático de Morelos prepara una serie de experiencias especiales para las vacaciones de Semana Santa.

Checa todo lo que podrás hacer y ver del sábado 28 de marzo hasta el sábado 11 de abril.

¿Dónde está Jardines de México?

El parque temático Jardines de México se encuentra en el kilómetro 129 de la Autopista México-Acapulco, a la altura de la Laguna de Tequesquitengo, en el estado de Morelos.

Foto: Jardines de México

Por su cercanía con la CDMX (a un par de horas en auto) es un destino ideal para una escapada de ida y vuelta.

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¿Qué actividades habrá en Jardines de México durante Semana Santa?

Serán varias las experiencias que tendrá Jardines de México en Semana Santa, aunque habrá días y horarios específicos para cada una.

Casi todos los días (excepto 1 y 5 de abril), el Jardín Estilo Japonés tendrá un par de sesiones de yoga (9:30 a.m. a 10:30 a.m. y 11:00 a.m. a 12:00 p.m.) y de meditación (11:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 2:00 p.m.).

Foto: Jardines de México

Diariamente, la Galería de Arte abrirá para recorridos de 9:30 a.m. a 5:30 p.m. Ahí mismo se organizarán talleres de pintura de 11:00 a.m. a 4:00 p.m; de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., el Jardín Cuatro Primaveras será sede de un taller de jardinería para aprender todo sobre el cuidado de las plantas; mientras que el área para niños ConSentidos tendrá una granjita interactiva, resbaladilla e inflables, disponibles de 9:00 a.m. a 5:30 p.m.

La Plaza Neem será un punto de encuentro y convivencia amenizado con bandas en vivo, DJ’s, una zona de cervezas y artesanos. Aunque las presentaciones tendrán distintos horarios, las actividades irán de las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Foto: Jardines de México

Si eres más de regional mexicano, del 3 al 5 de abril, la Mezcalera recibirá presentaciones de grupos norteños. A partir de la 1:00 p.m. y hasta las 3:00 p.m.

Para los amantes del vino, en la bonita terraza del Jardín Italiano se celebrarán catas diariamente. Disponibles de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

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El restaurante de Jardines de México ofrecerá desayunos (de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.) y comidas buffet (de 1:00 p.m. a 5:30 p.m.) en la temporada vacacional de Semana Santa. Del 2 al 4 de abril se acompañarán de mariachi y danza folklórica.

También habrá un par de desfiles, uno con personajes caracterizados de colores y otro de chinelos.

¿Cuánto cuesta entrar a Jardines de México en Semana Santa 2026?

La entrada a Jardines de México en Semana Santa 2026 es de $380 pesos por adulto, $160 para niños de 3 a 12 años y $80 por mascota.

Foto: Jardines de México

Considera que el consumo en la zona de cervezas y artesanos, el restaurante y la cata de vinos no están incluidos en la entrada.

Abre de martes a domingo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Consulta la cartelera en Facebook: ‘Jardines de México’.

Boletos en el sitio web: jardinesdemexico.com

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