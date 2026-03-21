Con la llegada del calor, encontrar un lugar para refrescarse se vuelve una tarea común. Afortunadamente, cerca de la Ciudad de México hay muchas opciones, como el balneario Las Cuevitas.

Ubicado en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, este destino ofrece albercas de aguas termales, cuevas naturales y diversas opciones de hospedaje para una experiencia completa.

Este balneario se encuentra a menos de 2 horas de la CDMX. Foto: Facebook Las Cuevitas

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¿Qué hay en el balneario Las Cuevitas?

Las Cuevitas es un balneario en un entorno natural, lo que lo convierte en un sitio atractivo tanto para visitas de un solo día como para estancias prolongadas.

Se trata de un lugar con aguas termales, cuyo atractivo principal son sus cuevas naturales acondicionadas como pequeños jacuzzis.

Además, cuenta con albercas, chapoteadero, un lago artificial y áreas verdes para pasar el día. También ofrece restaurante, zonas para asar comida y para acampar.

Las Cuevitas destaca por sus formaciones de aguas naturales que asemejan un jacuzzi. Foto: Facebook Las Cuevitas

¿Cuánto cuesta entrar al balneario Las Cuevitas?

Esta primavera, el acceso general tiene un costo de $150 por persona; mientras que menores de un metro de altura no pagan entrada.

Si al estar ahí deseas ampliar tu estancia, el balneario ofrece hospedaje en cabañas que van desde los $1,700 pesos por noche para 2 personas o $2,200 para 4 visitantes.

La reservación se hace directamente en taquillas e incluye el acceso al parque.

Las Cuevitas cuenta con cabañas para hospedarse en pareja o en familia. Foto: Facebook Las Cuevitas

El ingreso al área para acampar tiene un costo de $80 por noche. Puedes llevar tu propia casa de campaña o rentar una.

Otro dato importante es que se permite ingresar con alimentos y bebidas en ciertas zonas habilitadas, Se recomienda no tirar basura y otros restos al interior del balneario. La renta de asadores tiene un costo extra de $150.

Las Cuevitas ofrece zona de acampar. Foto: Facebook Las Cuevitas

¿Cómo llegar al balneario Las Cuevitas desde CDMX?

Como lo mencionamos anteriormente, Las Cuevitas se ubica en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Son aproximadamente 2 horas con 40 minutos en auto desde la Ciudad de México.

La manera más fácil de llegar es en auto particular, tomando la Autopista México-Pachuca, dirigirse a la carretera Actopan-Ixmiquilpan, y seguir por la desviación El Cardonal-El Barrido. Esta ruta contempla un peaje de alrededor de $150 en ida y vuelta.

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Otra opción es tomar un autobús a Ixmiquilpan en la Terminal del Norte. Al llegar, se debe tomar un taxi local hacia Las Cuevitas, con un trayecto de 10 a 15 minutos. El precio promedio en viaje redondo es de $240 a $350 por persona.

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