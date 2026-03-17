Pasar una noche en el Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, solo unas semanas antes de la inauguración de una Copa Mundial de la FIFA, y que tu anfitrión sea Hugo Sánchez, puede ser posible.

La plataforma de hospedaje Airbnb anunció una experiencia que consiste en una estancia de una noche para cuatro personas en el renovado estadio y, además, podrán asistir al partido inaugural del Mundial el próximo 11 de junio en el Azteca.

Foto: Leo Manzo. Airbnb

Lo mejor de todo, es que los participantes tendrán una convivencia ni más ni menos con Hugo Sánchez.

Cómo será la experiencia de Airbnb en el Azteca con Hugo Sánchez

La experiencia de Airbnb en el Estadio Azteca —que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 será nombrado Estadio Ciudad de México— comenzará con un recorrido guiado, dirigido por una de las figuras más emblemáticas del futbol nacional, el exjugador de Pumas, Real Madrid y la Selección Nacional, Hugo Sánchez.

La leyenda recibirá personalmente a los huéspedes para guiarlos por los rincones del estadio que normalmente permanecen fuera del alcance del público.

El llamado “Pentapichichi” (por los cinco trofeos Pichichi que recibió al ser el mayor goleador durante cinco de las temporadas que jugó en el futbol español) compartirá anécdotas sobre su carrera y mostrará a los visitantes algunos secretos, como los de la ejecución de su célebre 'chilena'.

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La convivencia propuesta por Airbnb continuará en L'a Tribuna de Hugol', donde los invitados podrán jugar futbolito junto a Hugo Sánchez, también exdirector técnico de la Selección Nacional.

Foto: Leo Manzo. AIRBNB

El Estadio Banorte será reinaugurado el 28 de marzo con el encuentro entre las selecciones de México y Portugal.

La noche cerrará con una cena inspirada en sabores mexicanos preparada por un chef privado. Y, después, los visitantes dormirán dentro del estadio, en las suites diseñadas especialmente para esta experiencia de Airbnb con vista directa a la cancha del Azteca.

Como parte de la decoración habrá memorabilia de Hugo Sánchez (quien anotó en este mismo lugar su primer gol como profesional en 1977), como réplicas de sus Pichichis, esculturas y camisetas.

'La Tribuna de Hugol' y dos suites se ubicarán en la zona de palcos, al interior del inmueble.

Foto: Leo Manzo. Airbnb

Cómo reservar la experiencia de Airbnb en el Estadio Azteca con Hugo Sánchez

Puedes reservar a partir del lunes 23 de marzo a las 11:00 a.m. (hora del centro de México) en airbnb.mx/hugol.

El interesado puede hacer la reserva hasta para 4 personas.

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"Las solicitudes de reserva elegibles se atenderán por orden de aplicación a través de Airbnb, y se confirmará la primera reserva elegible para un grupo de hasta cuatro huéspedes", anuncian desde la plataforma.

Cuándo es la experiencia de Airbnb en el Azteca con Hugo Sánchez y qué incluye

Solo habrá una experiencia de estancia en el Estadio Banorte, y será del 5 al 6 de abril de 2026.

Será totalmente gratuita.

“Queremos acercar la emoción del futbol a los aficionados, pero de una manera diferente, no solo con hospedaje, y por eso tuvimos el privilegio de colaborar con la leyenda Hugo Sánchez, para crear un espacio muy especial que pueda transmitir nuestra pasión por el deporte”, señaló María José Amezcua, Consumer Communications manager en Airbnb Mexico.

Foto: Leo Manzo. Airbnb

“Esto no se había visto nunca. Yo no he tenido la oportunidad de pernoctar en el Estadio Azteca ni en ningún estadio del mundo. Y los huéspedes seleccionados tendrán la oportunidad de hacerlo. Es una aventura nueva y diferente”, declaró el exfutbolista y ahora comentarista deportivo.

Incluye: recorrido y actividades en el estadio, comida y cena el 5 de abril, desayuno el 6 de abril, y boletos para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sede: Estadio Ciudad de México

Estancia: del 5 al 6 de abril de 2026

Reserva: 23 de marzo a las 11:00 horas

Mecánica: la reserva se confirma por orden de solicitud en la plataforma

Dónde reservar: airbnb.mx/hugol

Cupo: hasta 4 huéspedes

No incluye: Transporte al estadio ni al partido

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