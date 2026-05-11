“Abogada de las estrellas” responde a acusaciones por maltrato animal; “amo profundamente a mis mascotas”, dice

Un video difundido a través de redes sociales ha puesto bajo la lupa a Mariana Gutiérrez, mejor conocida como "la abogada de las estrellas", pues se le acusa de maltrato animal.

En el video viral, compartido por el abogado Juan Hernández, apodado "La Defensa Más Letal", se puede observar a la mujer sosteniendo a su perro con las manos y sacudiéndolo de manera repetida, para luego colocarlo contra su pecho, mientras presuntamente exclama la palabra "¡Ya!".

La acción, que ocurrió durante una celebración por el cumpleaños de Gutiérrez, ha sido criticada por usuarios en plataformas digitales e incluso fue denunciada como maltrato animal por el diputado Sergio Mayer, quien comentó a través de redes sociales que fue un acto "indignante, ofensivo y agresivo".

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El abogado #LaDefensaMásLeal transmitía video en vivo desde un cumpleaños y exhibe caso de maltrato animal.



Si así castiga al perrito en un evento público, ¿qué le hará en privado? pic.twitter.com/6YCOJhu9fu — Oswaldo Ríos (@OSWALDORIOSM) May 10, 2026

Abogada de las estrellas responde a denuncias por maltrato animal

Luego de que le video se hiciera viral, Mariana Gutiérrez acudió a redes sociales para emitir una respuesta oficial. A través de un video publicado a su cuenta de X, antes Twitter, la "abogada de las estrellas" se disculpó por el suceso.

"Quiero pedirles una disculpa pública, también quiero hacer de su conocimiento que amo profundamente a mis mascotas. Son mi vida, los veo como unos hijos, son parte ya de mi familia. Mis mascotas se encuentran en perfecto estado", afirmó Gutiérrez en el video de 27 segundos en el que también se le observa acompañada de tres perros.

Buenas noches, les pido una disculpa por los videos que han estado circulando. Amo a mis perros. Están en perfecto estado, los amo con todo mi corazón pic.twitter.com/absYBn01vr — Mariana Gutierrez (@Abogadamarianag) May 11, 2026

Reacciones de usuarios al comunicado de "la abogada de las estrellas"

En la sección de comentarios de la publicación de Mariana Gutiérrez cientos de usuarios han descalificado su disculpa pública. Las y los internautas comentan que "pedir perdón" no remedia la situación y tampoco exime el caso de ser calificado como maltrato animal.

Algunos de los mensajes a Gutiérrez son:

"Pobres de los perritos sí hiciste eso en público, qué les harás cuando nadie te está viendo".

"Yo no les pego y mucho menos los zarandeo porque hayan hecho 'algo' que me haya molestado, y esta loca quiere 'arreglar' la situación con agresión".

"Ojalá te quiten a esos perritos, no imagino lo que será tu casa".

"No Mariana. En ese video se ve claramente una expresión de furia, de alguien que no tiene control de la ira. Esa zarandeada que les diste, no es normal, te urge tratamiento psicológico y psiquiátrico Esos perritos están en peligro en esa casa".

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