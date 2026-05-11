Junior H: de los corridos tumbados a la Mañanera del Pueblo; así ha sido la polémica del cantante por censura a narcocorridos

El cantante mexicano Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H, asistió a la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum este 11 de mayo para participar en la presentación de la segunda edición del concurso "México Canta: Por la Paz y contra las Adicciones".

De acuerdo con la mandataria, esta nueva edición del programa pretende "promover la música regional mexicana en todas sus distintas versiones" y evitar la apología de la violencia en los géneros nacionales. Asimismo, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, aseguró que no se busca prohibir ningún género musical, sino abrir espacios, conectar con las juventudes y construir nuevos referentes culturales.

La presencia del cantante de 25 años llamó la atención pues Junior H es actualmente uno de los máximos exponentes del género de corridos tumbados, el cual ha sido señalado por señalado por tener letras relacionadas al narcotráfico, armas o figuras criminales.

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Majo Aguilar, Junior H y Miguel Ángel Trujillo, presidente del Consejo Mexicano de la Música, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Karla Guerrero/EL UNIVERSAL

Junior H y la "ridícula" censura del gobierno a los narcocorridos

En diversas ocasiones Junior H se ha pronunciado públicamente respecto a los intentos de censura de corridos tumbados y narcocorridos de gobiernos locales, como Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Baja California, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Nayarit, Chihuahua, Sinaloa y Quintana Roo.

En entrevista con la periodista Tere Aguilera en 2025, el cantante calificó de "triste" y "ridículo" que varios estados hayan comenzado a pedir evitar la apología del delito en espectáculos públicos. "Es muy triste que llevamos décadas con esta música y apenas están comenzando a hacer esto; para mí es la verdad muy ridículo y muy triste, porque es música con la que comenzamos, con la gente que nos conoce", afirmó el intérprete.

Agregó que para muchas de las canciones recientes la inspiración no viene de la cultura del narcotráfico directamente, sino de las experiencias de los cantantes en el barrio y sus vidas personales. Asimismo, sostuvo que eliminar el género de un día para otro es imposible.

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Foto: Cortesía Carlos Reyes

En junio de 2025 fue cancelada una de sus presentaciones en Yautepec, Morelos debido a la misma restricción en los espectáculos; mientras que octubre del mismo año el cantante se hizo acreedor a una multa de 33 mil pesos por interpretar su sencillo "El Azul" (en el que colaboró con Peso Pluma) en Zapopan, Jalisco. La canción hace referencia a Juan José Esparragoza Moreno, exlíder del Cártel de Sinaloa, y tras interpretarla en el Palenque de las Fiestas de Octubre, también quedó vetado de realizar shows en dicho estado.

"Es el gobierno contra nosotros", la crítica del cantante a las autoridades

A pesar de respetar las restricciones del gobierno mexicano, el cantante ha declarado que es una manera de censura a los artistas y es la razón por la cual no ha lanzado dos discos del género.

En marzo de 2026 durante su participación en el Festival South by Southwest en Austin, Texas, el cantante declaró a Billboard que tiene más libertad de interpretar su música en Estados Unidos, pues no debe acotarse a la censura de narcocorridos. En el marco del mismo evento comento que "es el gobierno contra nosotros".

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Junior H para Billboard 2026. Foto: Instagram @juniorh

"Sí ha afectando muchísimo, es triste porque empezamos por ahí, y tengo unos dos discos guardados, se están añejando, pero qué hacemos, es el Gobierno, entonces no podemos hacer nada, ni levantar la voz, ya están haciendo nuevas leyes, es un tema muy delicado...Cómo extraño cantar corridos… no podemos hacer nada, es el gobierno contra nosotros… pero aquí en Austin sí se vale", expresó Junior H.

¿Junior H reivindica su género musical?

De manera reciente, el guanajuatense ha compartido que intenta adaptarse a los cambios explorando otros estilos musicales, como su lado más melancólico con todo el movimiento de los "Sad Boys".

En la Mañanera del Pueblo de este lunes, Junior H admitió la responsabilidad que significa crear música y cómo ha cambiado su perspectiva respecto a la composición.

“En mis inicios, algunas de las historias que contaba en mis canciones, no sumaban al mensaje positivo que reflejan mis actuales composiciones, porque fui creciendo y entendí que la música, además de ser una forma de expresión, también implica una responsabilidad cuando me escuchan millones de personas”, afirmó el cantante.

🗣️ "La música, además de ser una forma de expresión, también implica responsabilidad"



🎤 Junior H, reconocido cantante de regional mexicano, acompañó el anuncio de la nueva edición de México Canta con un discurso que remarca la importancia de crear y hacer música desde joven pic.twitter.com/4EM86N2B66 — El Universal (@El_Universal_Mx) May 11, 2026

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