La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la segunda edición del concurso México Canta: Por la Paz y contra las Adicciones para “promover en este caso la música regional mexicana en todas sus distintas versiones”.

Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, expuso que esta iniciativa es parte de la estrategia de Atención a las Causas por la Paz y contra las Adicciones: “Partimos de la convicción de que la cultura, la música transforman vidas, construyen comunidad, generan paz.

“El objetivo del concurso ha sido siempre impulsar nuevas narrativas, que no reproduzcan mensajes que normalicen la violencia o cualquier tipo de discriminación, racismo, sino que genera espacios para los jóvenes para contar otras formas de vida.

“Además, es un concurso binacional sin precedentes que ha hermanado a jóvenes mexicanos y mexicano-estadounidenses a través de nuestras raíces; el orgullo de ser mexicanos y los vínculos culturales entre México y Estados Unidos a través, principalmente, del regional mexicano que hoy es uno de los géneros que más impactado a nivel mundial”, dijo Curiel.

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Karla Guerrero/EL UNIVERSAL

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Aseguró que no se busca prohibir géneros musicales, sino abrir espacios, conectar con las juventudes y construir otro tipo de referentes culturales.

A la conferencia mañanera de la Presidenta de este lunes 11 de mayo en Palacio Nacional asistieron los cantantes Majo Aguilar y Junior H, así como Miguel Ángel Trujillo, presidente del Consejo Mexicano de la Música.

Majo Aguilar, Junior H y Miguel Ángel Trujillo, presidente del Consejo Mexicano de la Música, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Karla Guerrero/EL UNIVERSAL

Desde este 11 de mayo se abren las inscripciones y cierran el 11 de junio, para jóvenes de 18 a 29 años de edad, y está enfocado al regional mexicano con fusiones urbanas . Se prevé que el domingo 13 de septiembre sea la gran final en el Auditorio Nacional y el martes 15 de septiembre, las ganadoras y los ganadores se presentarán en el Zócalo de la Ciudad de México en la fiesta del Grito de Independencia.

Majo Aguilar destacó el concurso “tan especial y único” y llamó a las juventudes a participar, mientras que Junior H resaltó la unión de jóvenes de México y Estados Unidos.

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Los artistas reconocieron el talento mexicano y la cultura de paz para encontrar nuevas formas de expresarla.

“No dejen de perseguir sus sueños porque México necesita nuevas voces y nuevas canciones que representan lo mejor de nuestra generación”, expresó Junior H.

Claudia Curiel, Majo Aguilar y Junior H, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Karla Guerrero/EL UNIVERSAL

El presidente del Consejo Mexicano de la Música indicó que es posible demostrar que la música mexicana puede seguir emocionando al mundo sin hacer apología de la violencia.

“La nueva generación de la música mexicana ya está aquí y tiene una nueva voz”, expresó Trujillo.

Como “sorpresa”, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en el Salón Tesorería un número musical interpretado por Majo Aguilar y Galia, la ganadora de la primera edición del concurso. También Junior H cantó con el ganador Sergio Maya.

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Objetivo de México Canta: fomentar a evitar la apología de la violencia, dice Sheinbaum

Ante la presentación de la segunda edición del concurso “México Canta: Por la Paz y contra las Adicciones”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el objetivo es promover música con narrativas distintas y fomentar que no haya apología de la violencia.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que “no creo en la censura. No creo que prohibiendo la música o ciertos contenidos de la música se resuelva algún problema. Más bien lo que hay que hacer es fomentar que no haya apología de la violencia en la música y ese es el objetivo de este concurso”.

“Hay muchísimos grupos musicales de regional mexicano, del famoso corrido tumbado, por ejemplo, que tienen una melodía extraordinaria, nueva, es una fusión muy buena y tienen contenidos que tienen que ver con la apología de la violencia o las drogas y eso existe ahí está”, dijo.

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En ese sentido, explicó que “lo que queremos nosotros es que muchos cantantes nuevos mexicanos no se orienten hacia la apología de la violencia, sino que a través de esquemas como ‘México Canta’ busquen otras narrativas”.

“Las narrativas más profundas de valores de México desde el amor, el desamor, hasta lo que nos mueve a los mexicanos y a las mexicanas. Ese es el objetivo de ‘México Canta’, orientar narrativas a través de este concurso sin censurar, sino sencillamente promoviendo una visión distinta en la música de lo que estuvo asociada la apología de la violencia”, agregó.

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