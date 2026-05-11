Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 07:39 AM Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección “Quién es quién en los precios”. Como cada semana, destaca a Finabien como la remesadora mejor evaluada.

Nación 07:37 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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