La UEFA, la CONCACAF y la AFC creen que los recientes planes del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender una participación en la Copa del Mundo supusieron una “pérdida fundamental de la confianza” con las instituciones a las que sirve el organismo rector del futbol mundial.

En una “carta abierta a la familia del futbol”, revelada el lunes, la UEFA, la CONCACAF y la AFC también afirmaron que “cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se coloca por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”.

La UEFA dirige el futbol en Europa, mientras que la CONCACAF hace lo mismo en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y la AFC rige este deporte en Asia.

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La carta estaba firmada por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin; el presidente de la AFC, Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa; el presidente de la CONCACAF, Victor Montagliani, y tres secretarios generales.

“El futbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución. Pertenece a los jugadores, los aficionados, los clubes, las asociaciones miembro y a cada institución encargada de salvaguardar su futuro”, dijo la carta abierta. “Es con ese espíritu, como confederaciones que representan a sus miembros, que hablamos colectivamente hoy”.

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Infantino enfrenta una revuelta tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo a inversores de capital privado.

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“No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego debe rendirle cuentas”, dijo la carta. “Estas no son las cualidades que el futbol merece en su liderazgo. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera y no solos, sino juntos, y por deber hacia el juego al que servimos”.

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La UEFA previamente emitió una amenaza de boicotear la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA pese a que el organismo rector abandonó y se disculpó por su fallido plan.

También se instó a la FIFA a ir más allá de simplemente reconocer que se cometieron errores.

“Lo trata como un error de comunicación, cuando lo que el futbol presenció fue un error de juicio”, dijo la carta. “Sigue sin haber reconocimiento de que intentar vender una participación en la Copa del Mundo de la FIFA fue un profundo error de juicio —no sólo un paso en falso procedimental, sino una pérdida fundamental de la confianza con las mismas instituciones a las que la FIFA existe para servir” .

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