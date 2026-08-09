Queda solamente una jornada de la fase inicial para definir qué equipos de la Liga MX y la MLS jugarán la fase final de la Leagues Cup. Todavía hay muchas cosas en juego y lugares que podrían moverse en los últimos partidos.

Las tablas de posiciones de ambas ligas están al rojo vivo, ya que vale recordar que solamente clasifican los primeros cuatro lugares.

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Por el lado de la Liga MX, el América toma el primer lugar con 6 unidades después de haber vencido al Portland Timbers (3-1) en Estados Unidos. Otros equipos como Juárez, León y Cruz Azul comparten los mismos puntos, pero la diferencia de goles marca los respectivos lugares. De hecho, estos tres equipos mencionados serían los clasificados si las cosas terminan de esa manera.

Equipos como Tigres, Toluca, Rayados y Atlante amenazan con robar alguno de los cuatro lugares si es que ganan en la última jornada. De los cuatro grandes, Pumas y Chivas ya están eliminados, ya que perdieron sus primeros dos partidos.

Las tablas de posiciones de la Liga MX y la MLS al terminar la jornada 2

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Por el lado de la MLS, Charlotte FC toma el primer lugar con 6 puntos, mismos que Austin FC, Cincinnati, Chicago Fire, Columbus Crew y Dallas FC.

El Inter Miami, que jugó su último partido sin Lionel Messi debido a la muerte de su padre, está prácticamente eliminado.