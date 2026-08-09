Las Chivas de Gabriel Milito consumaron su primer fracaso en la Temporada 2026-27, al despedirse de la Leagues Cup sin pena ni gloria.

El Rebaño tenía la obligación de derrotar al FC Dallas en el PayPal Park de San José, pero volvió a sufrir con el tema de la contundencia y se llevó un descalabro (0-1) más que doloroso.

El equipo rojiblanco no logró reflejar en el marcador el amplio dominio que ejerció a lo largo de los 90 minutos y dejó escapar la oportunidad de clasificar a la siguiente ronda del torneo en el que compiten los clubes de la Liga MX y los de la Major Leagues Soccer (MLS).

Luego de la derrota en territorio estadounidense, el director técnico argentino salió a dar la cara en conferencia de prensa y aceptó su porcentaje de culpa.

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"Debo hacerme responsable de estos resultados. Me voy muy apenado [porque] no conseguimos lo que vinimos a buscar. Teníamos mucha ilusión en poder hacer un muy buen campeonato y, por supuesto, que estamos con mucha tristeza porque este equipo había generado mucha expectativa", declaró.

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El pastor del Rebaño lamentó que su equipo no fuera capaz de corresponderle a sus seguidores rojiblancos con una victoria, por lo que aceptó sentir "mucha tristeza por quedar fuera en el segundo partido".

"No haber podido darle una alegría a tanta gente, la que vino al estadio y la que está en todas partes del mundo, produce mucho dolor y mucha tristeza, porque pretendían llegar a ese tercer partido con opciones, al igual que nosotros, y duele mucho quedar eliminado tan pronto. Generamos mucha ilusión y, cuando uno genera mucha ilusión, después la desilusión es muy grande también", expresó.

Gabriel Milito aceptó el tema de la contundencia les "ha costado realmente" en los primeros partidos que han disputado de la Campaña 2026-27, pero se comprometió a "trabajar" para encontrar la solución y retomar la senda del triunfo.

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"En lo que va de temporada, de cara al gol estamos erráticos, generamos situaciones, pero no podemos marcar y la contundencia termina siendo muy importante en el futbol; no solamente es jugar bien, sino que hay que hacer goles. Tenemos que mejorar, más allá del dolor, ese es el único camino. Necesitamos seguir para adelante, esto continúa y tenemos margen de mejora", detalló el entrenador de las Chivas.