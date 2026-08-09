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Hermosillo, Sonora. - Un hombre fue detenido tras lesionar con arma de fuego a su hijastra e intentar lesionar a otro menor luego de atacar físicamente a su pareja, en Hermosillo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que Miguel Eulogio “N”, de 53 años de edad, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar, tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio calificado con ventaja, en perjuicio de una mujer y dos adolescentes de identidad reservada, por hechos ocurridos el pasado 6 de agosto en la colonia Villa Verde.
De acuerdo con los actos de investigación, el imputado habría agredido físicamente a su pareja sentimental al interior de un domicilio y posteriormente realizados disparos con un arma de fuego contra una adolescente de 14 años, quien resultó lesionada.
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Además, presuntamente intentó disparar contra un adolescente de 16 años.
Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público formuló imputación y presentó los datos de prueba correspondientes, los cuales fueron considerados suficientes por el Juez de Control para dictar auto de vinculación a proceso e imponer prisión preventiva justificada como medida cautelar.
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Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, con vencimiento el 8 de noviembre de 2026.
Miguel Eulogio “N” cuenta con antecedentes y registros penales relacionados con corrupción de menores, delitos contra la salud, narcomenudeo, portación de arma de fuego, homicidio y robo de vehículo.
dmrr
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