Culiacán, Sin.- Las autoridades judiciales iniciaron una investigación por el hallazgo de un ciudadano de origen canadiense asesinado, con residencia temporal, en la comunidad del Quelite, en el municipio de Mazatlán, ya que este presentaba heridas en el cuello con arma blanca y disparos en su cuerpo.

Esta persona, de edad adulta, cuya identidad no fue dada conocer, vivía en un camper, fue descubierta sin vida en un camino que conduce a la comunidad de Chapotal, en el mismo municipio, en donde vecinos reportaron que durante la madrugada escucharon detonaciones de armas de fuego.

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Una de las versiones que se divulgaron, es que su muerte violenta puede estar relacionado a un robo que sufrió esta persona en su camper, en días que estuvo ausente y este identifico al autor material y al reclamarle lo privó de la vida en forma violenta.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado iniciaron las primeras indagatorias para poder identificar al presunto homicida del ciudadano canadiense, con residencia temporal en el municipio de Mazatlán.

LL