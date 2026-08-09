Nación | 09-08-26 | 15:08 |

La expresó su “profunda indignación” por el caso de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, que presuntamente fue víctima de violencia sexual y cuyo embarazo derivó de esa agresión, al tiempo que exigió a las autoridades garantizar la protección integral de la menor, la restitución de sus derechos y el acceso a atención médica, psicológica, jurídica y social especializada.

En un comunicado, la dependencia hizo un llamado a todas las autoridades competentes para garantizar en todo momento la protección integral de la menor, así como la restitución de sus derechos y el acceso a servicios especializados de salud, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y apoyo social.

Enfatizó que dicha atención debe brindarse de manera digna, confidencial, con y libre de cualquier forma de revictimización.

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“Todo embarazo infantil es producto del abuso sexual, que es un delito, pone en riesgo la vida de la menor y vulnera sus derechos humanos, los cuales se deben garantizar por encima de cualquier otra consideración”, señaló.

También exhortó a medios de comunicación y creadores de contenido en redes sociales a evitar cualquier forma de juicio, discriminación o responsabilización hacia la niña.

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“La prioridad de todas y todos debe ser la protección integral de la menor y el respeto irrestricto a sus derechos”, sostuvo.

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La Secretaría de las Mujeres informó que dará seguimiento puntual al caso dentro del ámbito de sus atribuciones para garantizar que la menor reciba acompañamiento integral y especializado acorde con su edad y necesidades.

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Asimismo, reiteró que la violencia sexual contra niñas constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una expresión inadmisible de .

“Ninguna circunstancia puede justificarla, minimizarla o normalizarla. Es un delito”, sostuvo.

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aov

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