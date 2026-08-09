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Ecatepec, Méx. -En la colonia Luis Donaldo Colosio inició el toque de puertas de la Cruzada Violeta 360, estrategia integral de contención del delito de violencia familiar, para llevar prevención, orientación y acompañamiento a todo el territorio municipal.
“Aquí en Luis Donaldo Colosio vamos por 150 mil casas en toque de puertas para decirle a las mujeres que no están solas, que cualquier tipo de violencia psicológica, económica, que te controlen hasta la forma de vestir (…) eso es violencia y hoy se castiga. Denuncia, no estás sola”, dijo la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.
La edil, en compañía de elementos de la Guardia Nacional, de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y de la Policía Estatal, junto con personal del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG), acudió a la avenida Jesús Arriaga, donde habló con las vecinas sobre violencia familiar.
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“No vamos a descansar hasta que las mujeres sepan que no están solas y terminemos con este flagelo que es la violencia hacia las mujeres. Somos un ejército, aquí estamos la Policía Municipal, estatal y federal, todos cerrando filas. Como siempre, vamos casa a casa”, expresó.
Autoridades, elementos de seguridad y vecinos recorrieron las avenidas Jesús Arriaga y Felipe Carrillo Puerto, así como la calle Miguel Domínguez de la colonia Luis Donaldo Colosio.
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Con la Cruzada Violeta 360 se van a realizarán tres acciones concretas: Primero, visitas domiciliarias para tocar puertas, informar y orientar a las familias; segundo, colocación de carteles en comercios, mercados, escuelas, oficinas y espacios públicos; y tercero, activación comunitaria con comités vecinales, alarmas, policías de cuadrante y la aplicación Red Violeta, dio a conocer el ayuntamiento.
Así, en el momento en que detecten que una mujer sufre violencia, el gobierno municipal brindará atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento gratuito para denunciar.
dmrr
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