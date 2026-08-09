Ecatepec, Méx. -En la colonia Luis Donaldo Colosio inició el toque de puertas de la Cruzada Violeta 360, estrategia integral de contención del delito de violencia familiar, para llevar prevención, orientación y acompañamiento a todo el territorio municipal.

“Aquí en Luis Donaldo Colosio vamos por 150 mil casas en toque de puertas para decirle a las mujeres que no están solas, que cualquier tipo de violencia psicológica, económica, que te controlen hasta la forma de vestir (…) eso es violencia y hoy se castiga. Denuncia, no estás sola”, dijo la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.

Ecatepec inicia Cruzada Violeta 360 contra la violencia familiar; llegará a 150 mil casas. Foto: Especial.

La edil, en compañía de elementos de la Guardia Nacional, de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y de la Policía Estatal, junto con personal del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG), acudió a la avenida Jesús Arriaga, donde habló con las vecinas sobre violencia familiar.

Lee también Alcaldía Cuauhtémoc recolecta 255 toneladas de residuos al día de la vía pública; afirman que recuperan espacios públicos

“No vamos a descansar hasta que las mujeres sepan que no están solas y terminemos con este flagelo que es la violencia hacia las mujeres. Somos un ejército, aquí estamos la Policía Municipal, estatal y federal, todos cerrando filas. Como siempre, vamos casa a casa”, expresó.

Ecatepec inicia Cruzada Violeta 360 contra la violencia familiar; llegará a 150 mil casas. Foto: Especial.

Autoridades, elementos de seguridad y vecinos recorrieron las avenidas Jesús Arriaga y Felipe Carrillo Puerto, así como la calle Miguel Domínguez de la colonia Luis Donaldo Colosio.

[Publicidad]

Con la Cruzada Violeta 360 se van a realizarán tres acciones concretas: Primero, visitas domiciliarias para tocar puertas, informar y orientar a las familias; segundo, colocación de carteles en comercios, mercados, escuelas, oficinas y espacios públicos; y tercero, activación comunitaria con comités vecinales, alarmas, policías de cuadrante y la aplicación Red Violeta, dio a conocer el ayuntamiento.

Ecatepec inicia Cruzada Violeta 360 contra la violencia familiar; llegará a 150 mil casas. Foto: Especial.

Así, en el momento en que detecten que una mujer sufre violencia, el gobierno municipal brindará atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento gratuito para denunciar.

dmrr