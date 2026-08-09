La alcaldía Cuauhtémoc informó que recolecta un promedio de 255 toneladas de residuos al día de la vía pública y atiende 176 tiraderos clandestinos identificados en distintos puntos de la zona.

A través de un comunicado, explicó que estas acciones permiten recuperar espacios públicos, mejorar la movilidad, prevenir riesgos sanitarios y ofrecer un entorno más limpio.

Refirió que durante las noches y madrugadas se llevan a cabo operativos especiales con la Brigada Nocturna en los puntos con mayor acumulación de basura, donde diariamente se retiran alrededor de 35 toneladas de residuos provenientes de 46 tiraderos clandestinos ubicados en colonias como Morelos, Peralvillo, Ex Hipódromo de Peralvillo, Doctores, Obrera, Buenos Aires y Algarín.

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Agregó que desde octubre de 2024, la alcaldía ha reforzado de manera permanente las acciones de limpieza para recuperar espacios públicos y mejorar el entorno de las colonias.

Subrayó que, por instrucciones de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, diariamente se realizan labores de recolección de residuos y atención a tiraderos clandestinos para que los vecinos cuenten con calles más limpias, ordenadas y seguras.

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mahc/LL